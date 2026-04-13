Media Maratón Santa Cruz: el aviso urgente para conseguir el dorsal más barato

La Media Maratón Santa Cruz de Tenerife ha arrancado con una fuerza sin precedentes. En apenas 24 horas desde la apertura de su periodo de inscripciones, la emblemática prueba atlética ha logrado pulverizar los registros de la edición anterior, confirmando el hambre de competición que existe en el archipiélago. La organización, a cargo de DADO Eventos, ha activado una oferta de lanzamiento exclusiva que supone la oportunidad de oro para los corredores, pero que tiene las horas contadas.
Inscripciones Media Maratón Tenerife: plazos y precios reducidos
El reloj corre para aquellos que deseen participar en la XII edición de esta cita internacional. La promoción de precios mínimos se mantendrá activa únicamente hasta este martes 14 de abril a las 18:00 horas. Durante este breve periodo promocional, los deportistas pueden asegurar su plaza en la distancia de 8 kilómetros por solo 16 euros, mientras que el reto de los 21 kilómetros tiene un coste de 23 euros.
Una vez superado este límite temporal, entrarán en vigor de forma automática los siguientes tramos de precios establecidos por la organización. El registro debe realizarse exclusivamente a través del portal oficial del evento, donde ya se percibe un flujo constante de solicitudes desde diversos puntos de Canarias y el resto de España.
Una cita clave en el calendario de la RFEA para 2026
La capital tinerfeña volverá a vestirse de corto el próximo domingo 15 de noviembre de 2026. Esta fecha no es casual, ya que la Media Maratón Santa Cruz está plenamente integrada en el calendario oficial de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), lo que garantiza la homologación de las marcas y un nivel organizativo de excelencia.
El respaldo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de su área de Deportes, es fundamental para una prueba que el año pasado congregó a más de 4.000 corredores. El objetivo para esta duodécima edición es mantener, e incluso superar, esa cifra, consolidando a la ciudad como un referente del turismo deportivo en el Atlántico.
Un circuito rápido diseñado para volar sobre el asfalto
Uno de los grandes atractivos que explican el “boom” de la Media Maratón Santa Cruz es su trazado. La organización ha diseñado un circuito urbano, rápido y extremadamente atractivo, pensado para que los atletas profesionales busquen su mejor marca personal, pero también para que los aficionados disfruten de un entorno singular junto al mar.
Correr en Santa Cruz ofrece una combinación única de clima favorable y altimetría casi plana, lo que convierte a los 21 kilómetros de la capital en uno de los medios maratones más rápidos de las islas. La estructura del evento permite que corredores de todos los niveles encuentren su lugar, ya sea optando por la explosividad de los 8km o la resistencia del medio maratón.
Si quieres formar parte de la marea de corredores que tomará las calles el próximo noviembre, recuerda que el ahorro en el dorsal termina este martes por la tarde. La XII Media Maratón Internacional de Santa Cruz de Tenerife ya ha comenzado su cuenta atrás, y todo apunta a que los dorsales volarán mucho antes de lo previsto.