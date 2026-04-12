Herida grave una menor tras caer desde 4 metros en el Charco de los Azulejos

Una menor de 12 años ha resultado herida de gravedad este domingo tras sufrir una caída de aproximadamente cuatro metros de altura en la zona del Charco de los Azulejos, en el municipio grancanario de Mogán. El incidente movilizó un amplio dispositivo de emergencia que incluyó la intervención coordinada de dos helicópteros.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 recibió la alerta a las 16:07 horas. El aviso fue dado por un grupo de sanitarios que se encontraban de ruta por la zona y que prestaron la primera asistencia.
Según su valoración inicial, la niña presentaba un traumatismo craneoencefálico de carácter grave, por lo que procedieron a mantenerla inmovilizada hasta la llegada de los recursos oficiales.
Rescate en zona de difícil acceso
Dada la orografía del terreno y la dificultad de realizar una evacuación por tierra, el 1-1-2 activó un helicóptero de rescate del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES). La aeronave localizó a la menor y procedió a su traslado hasta el campo de fútbol de Veneguera.
Simultáneamente, efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, Protección Civil de Mogán y la Policía Local aseguraron la zona para permitir la toma de las aeronaves. En el citado campo de fútbol se realizó la transferencia de la herida al helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
Traslado urgente
Tras ser estabilizada e inmovilizada por la dotación sanitaria de la aeronave del SUC, la menor fue evacuada directamente al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias.
Desde la sala de emergencias, el coordinador sanitario del SUC mantuvo contacto con el pediatra de urgencias del centro hospitalario para alertar sobre la llegada de la paciente y asegurar la continuidad de la asistencia especializada.