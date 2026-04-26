Muere a los 82 años en Buenos Aires el cineasta argentino Adolfo Aristarain

El cineasta argentino Adolfo Aristarain falleció este domingo en Buenos Aires a los 82 años, según informó la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Muy ligado a nuestro país, donde residió durante siete años y rodó algunas de sus películas, Aristarain (Buenos Aires, 1943) fue autor, entre otros títulos, de Un lugar en el mundo (Goya a la mejor película iberoamericana) y Lugares comunes (Goya al mejor guion adaptado). En 2024 recibió la Medalla de Oro de la Academia de Cine.
“El cine es un oficio despiadadamente traidor para quien lo ejerce. Aunque uno intente esconder lo que uno es, tarde o temprano, el director desnuda su alma sin quererlo en primer plano. El cine que uno hace es lo que uno es”, dijo entonces al recibir el reconocimiento.
Tal y como pone de relieve la Academia de Cine, Aristarain fue un creador clave para las filmografías argentina y española de las últimas décadas. Precisamente por ello, el autor de Tiempo de revancha, La ley de la frontera, Martín (Hache) y Roma -su última producción, estrenada en 2004- se convirtió en el primer director argentino que recibió la Medalla de Oro de la Academia de Cine española, “por ser uno de los nombres fundamentales de la historia del cine en español, destacado representante del fundamental cine argentino, que tanto ha aportado a nuestra cinematografía”.
INTÉRPRETES
Durante su trayectoria profesional trabajó con actores y actrices como Federico Luppi, José Sacristán, Mercedes Sampietro, Eusebio Poncela, Aitana Sánchez-Gijón, Cecilia Roth, Juan Diego Botto y Susú Pecoraro, entre otros muchos. También asistió en la dirección a cineastas como Mario Camus, Vicente Aranda, Sergio Leone, Lewis Gilbert, Gordon Flemyng y Sergio Renán.