Muere Elías Bacallado, el emigrante que nunca dejó de empezar de nuevo

Elías Bacallado Hernández (La Esperanza, 1933), alcalde de El Rosario durante más de veinte años (1962-1983), fundador de la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI), artífice de la Caja Rural de Tenerife junto a Pedro Modesto Campos y Federico Isidro Sánchez, presidente de honor de DIARIO DE AVISOS, trabajador y empresario con gran visión falleció ayer a los 93 años en Tenerife, donde se lamentó muy profundamente su pérdida y se manifestaron numerosas muestras de condolencia desde el ámbito político, empresarial, social y deportivo.
Hoy, lunes, 20 de abril, se le despedirá en la iglesia de Nuestra Señora de La Esperanza, en su municipio natal. El Ayuntamiento de El Rosario ha declarado dos días de luto oficial para honrar a quien dedicó un largo periodo de su vida al servicio público desde la alcaldía, una responsabilidad que ejerció con un fuerte compromiso personal e institucional que fue decisivo para el desarrollo del municipio.
La bandera de El Rosario ondeará a media asta y lucirá crespón negro. Además, se guardará hoy un minuto de silencio en todas las dependencias municipales como muestra de respeto hacia quien fuera su alcalde.
Fueron muchas las voces que ayer lamentaron la pérdida de una figura que contribuyó de manera muy importante al desarrollo de la isla de Tenerife desde diversos ámbitos, aunque la política y la empresa fueron sus principales dedicaciones.
El alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, destacó la figura de Elías Bacallado, su dedicación durante “toda una vida de trabajo” y su amor por su tierra.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, destacó que “con el fallecimiento de Elías Bacallado se va una figura clave de la historia política y social de Tenerife. Su compromiso con esta tierra, su vocación de servicio público en todas las facetas de su vida y su contribución a la información en Canarias en DIARIO DE AVISOS forman parte de su legado”.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, expresó su profundo pesar por la pérdida de quien fuera concejal honorario de la capital. Bermúdez recordó su papel determinante en uno de los hitos más relevantes para el desarrollo de Santa Cruz: la cesión en 1972 de una parte significativa del territorio de El Rosario a la capital tinerfeña.
Por su parte, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, resaltó su papel “clave en la historia reciente de Canarias” y puso de manifiesto que “su compromiso también dejó huella en el ámbito de la comunicación”.
Elías Bacallado fue el artífice de la llegada de DIARIO DE AVISOS, decano de la prensa canaria, a Tenerife en el año 1976, tras haberse fundado en La Palma en 1890. Potenció el grupo editorial con nuevos soportes audiovisuales y digitales y, en la última etapa, dirigió la transición a una nueva propiedad a cargo de Lucas Fernández, con el Grupo Plató del Atlántico. Tras ceder sus responsabilidades, se le otorgó la Presidencia de Honor de este periódico, cargo que mantuvo hasta su fallecimiento en el día de ayer.
En 2015 la Fundación DIARIO DE AVISOS le entregó el Premio Taburiente por su trayectoria y compromiso con un modelo de comunicación asentado en una vocación superadora del pleito insular y en una información basada en el rigor y la defensa de los intereses de todas las islas.