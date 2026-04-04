Muere un hombre calcinado en su coche junto a sus tres perros

Un hombre de aproximadamente 40 años ha fallecido calcinado en el interior de su vehículo en un camino rural de Valladolid. El trágico suceso ocurrió en una vía que conecta las localidades de Quintanilla de Trigueros y Dueñas durante la mañana del Jueves Santo. Junto al cuerpo de la víctima, los servicios de emergencia hallaron también los cadáveres de sus tres perros, que le acompañaban en el momento del incendio.
La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas que originaron las llamas en el turismo. El aviso al centro de emergencias se produjo sobre las 10:00 horas, después de que una residente de la zona alertara sobre un coche ardiendo en un paraje de difícil visibilidad. Al lugar se desplazaron dotaciones de bomberos y patrullas de seguridad, quienes lograron sofocar el fuego, aunque no pudieron hacer nada por salvar la vida de los ocupantes.
Conmoción en Quintanilla de Trigueros
El fallecido era un vecino conocido en Quintanilla de Trigueros, un pequeño municipio vallisoletano de apenas 100 habitantes. Según fuentes municipales, el hombre residía solo en la localidad y mantenía un perfil reservado, siempre acompañado por sus mascotas. El alcalde del municipio ha calificado el suceso como una auténtica desgracia que ha impactado profundamente en la comunidad local debido a la crudeza del hallazgo.
Investigación en curso
Los especialistas de la Policía Judicial trabajan ahora sobre el terreno para determinar si el incendio se produjo de forma accidental o intencionada. Por el momento, no se han facilitado más datos sobre la identidad del varón ni sobre el estado mecánico previo del coche. Los restos han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal para practicar la autopsia correspondiente y confirmar oficialmente la identidad del fallecido en este dramático episodio de la crónica negra regional.