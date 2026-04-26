Herida grave una mujer tras ser atropellada en Tacoronte

Una mujer de 75 años de edad ha resultado herida de carácter grave tras ser atropellada por un turismo en el municipio de Tacoronte. El accidente tuvo lugar a primera hora de la tarde de este domingo, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El suceso se produjo a las 12.52 horas en la carretera TF-16, a su paso por la zona de San Juan. Tras recibir la alerta, el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios, desplazando al lugar una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como a efectivos de la Guardia Civil.
Traslado hospitalario
El personal sanitario del SUC valoró y asistió a la afectada en el lugar del atropello. Una vez lograda su estabilización, debido a la gravedad de las lesiones que presentaba, la mujer fue trasladada en la ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Canarias (HUC).
Por su parte, los agentes de la Guardia Civil desplazados al punto del accidente se encargaron de regular el tráfico en la zona y de realizar el atestado correspondiente.
Este atropello se suma a una mañana de actividad para los servicios de emergencia en la isla, marcada también por el incendio en un edificio de Santa Cruz que dejó siete afectados.