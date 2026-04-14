Piden colaboración para encontrar a Naikaren, desaparecida en Canarias

La Policía Nacional y la asociación SOS Desaparecidos han solicitado este martes colaboración para encontrar a Naikaren del Carmen A. R., de 18 años, desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria desde el pasado 4 de abril.
Según detalla la ficha difundida en redes sociales para dar con su localización, Naikaren mide 1,50 metros, es de complexión delgada y tiene los ojos marrones y el pelo negro.
La Policía Nacional solicita a cualquier persona que pueda tener información sobre la joven que contacte con el cuerpo policial a través del 091.
Asimismo, desde SOS Desaparecidos instan a aquellas personas que dispongan de datos que faciliten la localización de Naikaren a que contacten directamente al teléfono 868 286 726.
🆘 DESAPARECIDA#Desaparecido #Missing #España #Madrid #LasPalmas #GranCanaria pic.twitter.com/fik64EuRkI— ALERTA DESAPARECIDOS (@sosdesaparecido) April 14, 2026
Más de 3.300 denuncias por desaparecidos en Canarias en un año
El Archipiélago se sitúa en una posición alarmante en el último balance oficial. Canarias fue la cuarta comunidad autónoma con más personas desaparecidas en 2025, acumulando un total de 3.304 casos.
Según el informe anual presentado por el Ministerio del Interior, las islas solo se sitúan por detrás de Madrid (3.874), Cataluña (3.564) y Andalucía (3.333).
Dentro del ámbito regional, la presión estadística recae con fuerza sobre la provincia de Las Palmas, que registró 2.238 denuncias, frente al resto de las islas. Estos datos forman parte del Sistema de Personas Desaparecidas y Cadáveres y Restos Humanos sin identificar (PdyRH), que monitoriza cada alerta en tiempo real.