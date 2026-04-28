La atención a la discapacidad visual en el archipiélago da un salto cualitativo sin precedentes. La ONCE ha presentado hoy en el Salón Teide de Santa Cruz de Tenerife la Fundación ONCE Baja Visión (FOBV), una entidad diseñada para transformar la calidad de vida de miles de ciudadanos que conviven con una pérdida visual severa pero que aún conservan un resto visual.
Este nuevo organismo no es solo una declaración de intenciones, sino una respuesta estructural a una realidad que afecta a una gran parte de la población canaria. Según los datos aportados durante el acto, la Fundación ONCE Baja Visión podría dar cobertura a más de 18.000 potenciales beneficiarios en las islas, distribuidos de forma casi equilibrada entre las dos provincias: 9.500 personas en Las Palmas y 8.800 en Santa Cruz de Tenerife.
Impacto de la Fundación ONCE Baja Visión en Canarias
La presentación contó con la participación de figuras clave como Ángel Sánchez Cánovas, presidente de la entidad, y M.ª Candelaria Delgado Toledo, consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias. La presencia institucional subraya la importancia de este proyecto, que busca visibilizar una condición —la baja visión— que a menudo queda en un “limbo” administrativo y social.
“La Fundación ONCE Baja Visión nace para ampliar respuestas y estar al lado de muchas personas que encuentran importantes dificultades en su día a día”, subrayó Sánchez Cánovas. El objetivo principal es que estos ciudadanos ganen en autonomía, seguridad y participación social a través de recursos accesibles y apoyo tecnológico especializado.
Cómo solicitar ayuda y requisitos de la FOBV
La operatividad de la fundación se ha diseñado bajo un modelo ágil y moderno. A través de su portal oficial, que funciona como ventanilla única, los interesados pueden acceder a información y servicios de forma directa. Para formar parte de la Fundación ONCE Baja Visión, los solicitantes deben cumplir con dos requisitos fundamentales:
- Padecer una patología visual que cause baja visión.
- Contar con un certificado de discapacidad igual o superior al 33 %.
Además de los beneficiarios individuales, las asociaciones de investigación y entidades sociales también tienen un espacio en esta plataforma para fomentar la cooperación tecnológica y sanitaria. Se trata de un ecosistema de apoyo que pretende optimizar la detección temprana y el acompañamiento profesional.
Un futuro más accesible para el archipiélago
La jornada en Tenerife incluyó testimonios impactantes y paneles de expertos, como el de la óptica-optometrista María Dolores Sánchez Suárez. En ellos se puso de relieve que la baja visión requiere un abordaje específico, diferente al de la ceguera total, centrado en potenciar el resto visual del paciente mediante ayudas ópticas y entrenamiento en movilidad.
Con la puesta en marcha de esta iniciativa, Canarias se sitúa a la vanguardia de la inclusión social, reforzando la red de apoyo para que nadie se sienta solo ante la pérdida de visión. La Fundación ONCE Baja Visión llega para ser útil, cercana y, sobre todo, para recordar que la autonomía personal es un derecho irrenunciable para todos los canarios.