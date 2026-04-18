50.000 entradas gratuitas y un recorrido en papamóvil: así será la misa masiva del Papa León XIV en Tenerife

La isla de Tenerife cerrará la visita apostólica del papa León XIV a España, el 12 de junio, con una eucaristía de despedida que tendrá lugar en explanada portuaria de Los Llanos, en la capital tinerfeña. Comenzará a las 12.00 o 12.30 horas, con una duración de una hora y media, y un posterior recorrido en papamóvil por los pasillos habilitados en el recinto donde saludará a los miles de fieles que asistirán.
En el recinto y sus anexos se colocarán pantallas para seguir el evento. El recinto acogerá a unas 50.000 personas, muchas de las cuales estarán ubicadas en las sillas habilitadas para ello. Ya hay más de 10.000 confirmadas mientras se busca el mayor número posible. En principio no está prevista la instalación de gradas en el recinto portuario para albergar a los asistentes.
Se trata de un evento gratuito, pero que requiere una prescripción a través de la web oficial, creada con motivo de la visita del papa a España (conelpapa.es), y desde la Diócesis Nivariense se anima a las personas que quieran asistir a que se inscriban en grupos, ya sea por parroquias, familias, amistades, vecinos o colegios, para que así se les asignen los asientos contiguos, aunque también se puede asistir individualmente.
En el caso de aquellas personas -sobre todo mayores o que no tengan destreza digital- podrán realizar su inscripción presencial en la Oficina de Información de la visita papal, a través de una llamada al Obispado, o dirigiéndose a su parroquia.
La organización también se ha mostrado satisfecha por el interés de la ciudadanía que se ha acercado a la Casa Mesa, en la calle de La Carrera, en horario de 17.00 a 20.30 horas, para solicitar información o adquirir productos de merchandising de la visita, aún no disponibles.
En cuanto al voluntario, más de 1.100 personas se han inscrito para ayudar en cuestiones de logística, reparto de agua, ayudas a personas con movilidad reducida, control de incidencias entre los fieles asistentes, información, protocolo y apoyo a los equipos de emergencias y sanitarios y a los cuerpos y fuerzas de seguridad.
Además hay que sumar decenas de empresas colaboradoras a nivel logístico, material o con ayuda económica.
Movilidad
Los encargados de movilidad de la visita papal han recomendado a los fieles y las parroquias de Santa Cruz y La Laguna que se desplacen el día 12 a la Eucaristía del Puerto de Santa Cruz en tranvía, para que las guaguas sean el transporte utilizado desde el resto de municipios más alejados de la Isla. La apertura de puertas será varias horas antes y se pondrán todas las faclidades para que los accesos al recinto se realicen de la manera más cómoda y rápida posible.
El lunes hay convocadas varias reuniones de organización de la visita del papa. A las 16.00 horas en la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz comenzará la reunión de coordinación sobre el dispositivo de movilidad a la que acudirán todas las administraciones e instituciones competentes para analizar las afecciones a la movilidad derivadas de la visita, coordinar los dispositivos previstos y establecer los mecanismos necesarios para una gestión eficaz del transporte, el tráfico y los desplazamientos, tanto de la ciudadanía como de los servicios implicados.
Agenda
A su finalización se podrán conocer más detalles de la visita del Santo Padre. El Vaticano aún no ha confirmado varios actos previos que se conocerán en los próximos días. Están vinculadas a si finalmente pernoctará el día 11 en La Laguna, o si su llegada desde Gran Canaria es el 12.
Entre ellos no está fijado el lugar del encuentro con los migrantes en La Laguna. Una opción sería la visita al Centro de Acogida de Migrantes de Las Raíces pero también cobra fuerza una reunión en el casco, donde serán los protagonistas los migrantes subsaharianos y latinoamericanos, con la participación de instituciones y voluntarios que los atienden, y testimonios de acogida.