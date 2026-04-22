Sustituyen la madera del paseo de Playa de San Juan

El paseo que discurre junto a la playa de San Juan, uno de los enclaves más transitados del litoral de Guía de Isora, vuelve a estar en obras. El Ayuntamiento ha iniciado recientemente la sustitución íntegra de las estructuras de madera que articulan el recorrido del paseo marítimo.
El plazo previsto para la finalización de los trabajos es de cuatro semanas. La operación se enmarca en un plan más amplio de recuperación y mejora de espacios públicos municipales que ha sido dotado con 200.000 euros.
Durante años, la acción combinada de la salinidad, la humedad y la exposición solar fue minando los tablones, que ya mostraban signos evidentes de desgaste. La falta mantenimiento derivó en astillamientos, piezas sueltas y tramos con riesgo para los viandantes.
La alcaldesa, Ana Dorta (CC), explicó que el objetivo de la intervención “es garantizar la seguridad de quienes transitan el paseo y reducir la frecuencia con la que será necesario volver a intervenir en los próximos años”.
La puesta en marcha del paseo marítimo antes del verano se suma a una secuencia de inversiones que han reconfigurado el frente litoral de Playa de San Juan en los últimos años. En abril de 2024, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento inauguraron el nuevo paseo de la avenida El Emigrante, una actuación de aproximadamente 2,05 millones de euros (el 80% financiados por la Corporación insular y el 20% restante por el Consistorio) que amplió aceras y renovó mobiliario urbano y zonas de sombra. Meses después, en diciembre de ese mismo año, la Consejería de Turismo y Empleo de Canarias aprobó una subvención de 800.000 euros destinada a renovar las luminarias.
RETIRADA CAMAS BALINESAS
En paralelo, el Ayuntamiento ha procedido a la retirada de las camas balinesas instaladas en la playa, después de que vecinos de Playa de San Juan trasladaran sus quejas por la presencia de este mobiliario. La decisión supone una rectificación expresa por parte de la alcaldesa que pidió disculpas públicamente por las “molestias ocasionadas” y defendió que la intención del Consistorio “nunca fue generar incomodidad entre los residentes”. Dorta reiteró su compromiso con que el enclave costero alcance “el nivel de excelencia que se merece”.