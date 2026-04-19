Es una de las situaciones más comunes en cualquier oficina o comercio de Canarias: necesitas acudir a una consulta con el especialista, pero la cita cae justo en mitad de tu jornada. En ese momento, surgen los nervios. ¿Tengo que recuperar las horas? ¿Me las descontarán del sueldo? La respuesta no es única, y el permiso médico en el trabajo esconde matices que todo empleado debería conocer para no perder sus derechos.
Lo primero que debes saber es que el Estatuto de los Trabajadores, que es la “biblia” laboral en España, es bastante parco en este sentido. En su artículo 37.3 establece los mínimos, pero, sorprendentemente, no menciona de forma explícita que ir al médico de cabecera sea un permiso retribuido por defecto.
El Estatuto de los Trabajadores y el permiso médico en el trabajo
Aunque el Estatuto regula ausencias pagadas por matrimonio, mudanza o deberes públicos, deja las consultas médicas ordinarias en una zona gris. Esto significa que, si solo nos fijamos en la ley general, la empresa no estaría obligada a pagarte ese tiempo. Sin embargo, aquí es donde entra en juego tu Convenio Colectivo.
La gran mayoría de los convenios en Canarias mejoran la ley y establecen una bolsa de horas anuales (por ejemplo, 16 o 20 horas al año) para que puedas acudir a consultas médicas sin que tu nómina sufra recortes. Por ello, el primer paso antes de pedir el permiso es leer la letra pequeña de tu sector.
Casos en los que SÍ tienes derecho retribuido (sin discusión)
Existen situaciones específicas donde el permiso médico en el trabajo es un derecho intocable y la empresa debe pagarte el 100% de la jornada:
- Exámenes prenatales y preparación al parto: Es un derecho de maternidad. Si la cita solo puede ser en horario laboral, el tiempo es retribuido para la madre. En el caso de la preparación al parto, el permiso se extiende también al otro progenitor.
- Reconocimientos médicos obligatorios: Si la empresa te cita para la vigilancia de la salud (Prevención de Riesgos Laborales), ese tiempo se considera jornada de trabajo efectiva. No debes recuperar ni un minuto.
- Permisos familiares de 5 días: Tras la última reforma, tienes derecho a 5 días retribuidos por accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica que requiera reposo de familiares de hasta segundo grado o convivientes.
¿Qué ocurre con las consultas ordinarias?
Si necesitas ir al médico de cabecera por una gripe o una revisión rutinaria, y tu convenio no dice lo contrario, la empresa puede autorizarte la ausencia pero no retribuirla. En este caso, lo más habitual es llegar a un acuerdo para recuperar esas horas en otro momento de la semana o, simplemente, aceptar el descuento proporcional en el salario.
Acompañar a hijos o familiares al médico: ¿Qué dice la ley?
Esta es la gran batalla de la conciliación. El Estatuto no reconoce como permiso pagado el acompañar a un hijo al pediatra, a menos que se trate de una urgencia por causa de fuerza mayor. No obstante, muchos convenios colectivos ya incluyen este derecho.
Si no está en tu convenio, la empresa no puede negarte la ausencia (estaría bloqueando tu derecho a la conciliación), pero sí puede exigirte que ese tiempo no sea pagado o que sea recuperado. Es vital establecer un protocolo claro con Recursos Humanos para evitar “malos rollos” o agravios comparativos con otros compañeros.
El justificante médico: ¿Qué información puede ver mi jefe?
Para disfrutar de cualquier permiso médico en el trabajo, es obligatorio presentar un justificante. Pero ojo con tu privacidad:
- La empresa tiene derecho a saber que has estado en el médico y a qué hora has entrado y salido.
- No tienen derecho a saber tu diagnóstico. El justificante debe indicar “asistencia a consulta médica”, pero nunca la enfermedad o el motivo íntimo de la misma.
Consejos para el trabajador
- Avisa con antelación: Aunque sea una urgencia, intenta comunicarlo lo antes posible. La “buena fe” cuenta mucho en caso de conflicto.
- Pide siempre el papel: No salgas de la consulta sin tu justificante firmado y sellado.
- Consulta tu convenio: No des por hecho que “no te pagan”. Podrías estar regalando horas de tu bolsa anual de permisos sin saberlo.
Si crees que tus derechos están siendo vulnerados o tu empresa te descuenta horas que el convenio reconoce como pagadas, lo ideal es que consultes con un representante sindical o un abogado laboralista. Tu salud y tu sueldo no deberían entrar nunca en conflicto.