La Policía Nacional impide que un joven salte al vacío desde un puente de Tejina

Agentes de la Policía Nacional han intervenido con éxito en un incidente crítico ocurrido en la TF-13, donde consiguieron impedir que un varón saltara al vacío desde la estructura de un puente. La operación, marcada por la coordinación y la rapidez de respuesta, evitó un desenlace fatal a una altura aproximada de 30 metros.
Los hechos se desencadenaron tras el aviso de una joven desde la zona de Tejina. La requirente alertó a las autoridades sobre los mensajes recibidos por parte de su pareja, en los que el hombre manifestaba su clara intención de quitarse la vida. Ante la gravedad de la situación, se activó de inmediato el protocolo de localización.
Un rastreo exhaustivo entre pistas y barrancos
Una vez sobre el terreno, los agentes de la Policía Nacional mantuvieron contacto directo con la mujer y, gracias a la colaboración de familiares y amigos, obtuvieron la ubicación del teléfono móvil del varón. Se inició entonces una búsqueda intensiva que recorrió tanto los márgenes de la carretera como las pistas de tierra situadas bajo la estructura del puente.
La localización definitiva fue posible gracias a la ayuda de una ciudadana que paseaba por las inmediaciones. El joven fue hallado en un punto de difícil acceso, situado entre la propia estructura del puente y la pared del barranco. La víctima se encontraba sentada en una zona extremadamente peligrosa, a una altura que ponía en riesgo inminente su integridad física.
Intervención estratégica y rescate al límite
Ante el estado de nerviosismo que presentaba el varón, los actuantes decidieron implementar una estrategia de mediación. Para ello, solicitaron la ayuda de uno de los amigos del joven, con el objetivo de entablar una conversación cercana que permitiera tranquilizarlo y ganar tiempo.
Tras varios minutos de diálogo y tensión, los agentes de la Policía Nacional detectaron un momento de distracción del hombre. Actuando con celeridad, consiguieron aproximarse a su posición y sujetarlo con firmeza, evitando de forma efectiva su caída al vacío.
Traslado al centro hospitalario
Una vez asegurado el perímetro y puesto a salvo el ciudadano, los agentes lo trasladaron hasta la calzada. En el lugar esperaba ya un indicativo sanitario que, tras realizar una primera valoración, procedió al traslado del varón al Hospital Nuestra Señora de la Candelaria para recibir la atención especializada necesaria.
Esta intervención destaca por la importancia de la colaboración ciudadana y la coordinación entre los servicios de emergencia, factores determinantes para resolver con éxito una situación de alto riesgo en las carreteras del norte de Tenerife.