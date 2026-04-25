El CD Tenerife roza el regreso a Segunda y no quiere esperar más

Primera bola de partido de la temporada. El CD Tenerife juega esta tarde en El Toralín el primer choque en el que puede certificar, de forma matemática, su ascenso de categoría. Arropado en las gradas del estadio berciano por más de 700 fieles, el equipo de Álvaro Cervera se enfrenta a uno de los conjuntos más en forma del campeonato en la actualidad: la SD Ponferradina.
Solo una combinación concreta permitiría que el conjunto tinerfeño consiga hoy el tan deseado regreso al fútbol profesional. Para sellar su retorno a Segunda División, el cuadro insular debe conquistar el siempre complicado estadio leonés y que el Celta Fortuna no derrota al Pontevedra en el derbi provincial que se disputa en Pasarón.
Con la ilusión de asegurar cuanto antes su vuelta a la categoría de plata, el CD Tenerife ha dominado el Grupo I de la Primera RFEF con autoridad durante toda la campaña. Los chicharreros acumulan 69 puntos, nueve más (más el golaveraje) que un filial vigués que promete luchar hasta el final.
El Tete aterriza en Ponferrada con el cartel de mejor visitante de la categoría, tras haber sumado nueve triunfos y seis empates en sus 16 desplazamientos previos, cayendo derrotado solo una vez el pasado 24 de octubre frente al Barakaldo CF en Lasesarre.
Conociendo ya lo que es vencer a la Deportiva en esta misma temporada -lo hicieron por 2-0 en el duelo de la primera vuelta-, los chicharreros no dudarán en salir a por todas desde el inicio, especialmente si el Pontevedra les facilita el camino derrotando al filial del Celta en Pasarón.
No lo tendrá sencillo, evidentemente, el Tenerife, ya que en El Toralín solo el Osasuna Promesas ha logrado llevarse los tres puntos en lo que va de 2026.
Sin embargo, el Tete confía en hombres como Enric Gallego y Jesús de Miguel, quienes suman 27 tantos entre ambos, apenas diez menos que los anotados en total por la Deportiva durante toda la temporada. Y si en ataque hay pólvora, bajo palos la seguridad es máxima. El Tenerife es el equipo menos goleado del Grupo 1 con 19 tantos encajados, siendo en numerosos encuentros Dani Martín el salvador del equipo.
No estarán disponibles los lesionados Marc Mateu, Alassan y Javi Pérez, mientras que Aitor Sanz se perderá este importante partido por sanción, cumpliendo el segundo de los tres encuentros de castigo tras su expulsión en Mérida. Aun así, el capitán viajó con la expedición que salió ayer desde la Isla, dada la relevancia anímica que tiene para el grupo.
Tampoco podrá participar el lateral David Rodríguez, quien vio la quinta amarilla en el último partido en casa y no estará hoy. Su lugar lo ocupará José León, que deberá adaptarse al perfil izquierdo de la defensa al no contar la plantilla con un especialista en esa posición.
Obligada a arruinar la celebración
La Ponfe afronta el partido desde la sexta posición con 50 puntos, a solo uno de la quinta plaza que concede acceso a los play-offs de ascenso a Segunda División. El conjunto local, según los resultados que se produzcan en otros campos, podría incluso acabar la jornada en tercera posición. Como principal baza, la SD Ponferradina se apoya en sus tres últimos encuentros como local, saldados con victorias ante el Barakaldo CF (1-0), la AD Mérida (4-1) y Unionistas CF (3-1).
El colegiado de la contienda será Manuel García. Natural de Badajoz, pitará por primera vez tanto al Tenerife como a la Ponferradina.
García, de 34 años, encadena cinco temporadas consecutivas pitando encuentros de la Primera RFEF.