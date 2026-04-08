Prisión para el médico acusado de agredir sexualmente a 11 pacientes en Gran Canaria

La autoridad judicial al frente del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Nº2 de Las Palmas de Gran Canaria ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el médico de 37 años detenido este martes por delitos de agresión sexual contra once mujeres que eran sus pacientes.
Así lo ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que agrega que los supuestos delitos se habrían cometido en centros del Servicio Canario de Salud (SCS) aunque en la actualidad no tiene vinculación con la sanidad canaria.
En este punto, fuentes de la Consejería de Sanidad han matizado que el varón no ejercía como facultativo en el SCS desde que se tuvo conocimiento en febrero de la primera denuncia, cuando fue arrestado pero luego puesto en libertad, ya que se trata de una persona que trabajaba con contratos de carácter temporal.
Además, el Juzgado ha decidido de igual modo inhabilitar cautelarmente al facultativo para el ejercicio de la profesión médica y ha dictado orden de alejamiento de las presuntas víctimas.
El TSJC ha añadido que el investigado se ha acogido a su derecho a no declarar que durante su comparecencia en sede judicial y que la investigación continúa su curso por si hubiera otras posibles víctimas y para esclarecer los hechos.
EL MÉDICO YA FUE DETENIDO EL PASADO MES DE FEBRERO
Por su parte, la primera detención del médico fue el pasado 3 de febrero en Telde como presunto autor de delitos de agresión sexual contra dos de sus pacientes en el ejercicio de su actividad profesional, aunque posteriormente la cifra de supuestas víctimas ha ascendido hasta las once.
En ese momento, desde la Jefatura Superior de Policía de Canarias se explicó que las pesquisas se iniciaron tras las denuncias presentadas por las víctimas, quienes relataron haber sufrido tocamientos y comportamientos de índole sexual durante las consultas médicas de urgencias.
Presuntamente, el detenido se aprovechaba de su condición de facultativo y de la situación de vulnerabilidad de las pacientes para cometer los hechos denunciados generando un estado de parálisis y confusión ante la situación en las víctimas.
Por último, la Policía Nacional indicó que se ha constatado que el arrestado cuenta con antecedentes por hechos de naturaleza similar, habiendo sido detenido y condenado con anterioridad por este tipo de delitos.