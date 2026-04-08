Canarias pide agilizar la prórroga para seguir reubicando menores migrantes ante el plantón del PP

La consejera canaria de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha pedido al Gobierno que agilice la prórroga del modelo de acogida de los menores migrantes no acompañados entre todas las autonomías tras el plantón de las comunidades presididas por el PP en la Conferencia Sectorial de Infancia.
En declaraciones a los medios tras haberse suspendido la celebración de la reunión prevista para este miércoles, Delgado ha considerado que las comunidades autónomas “son libres de hacer y no hacer lo que estimen conveniente”, aunque ha indicado que en un estado democrático “lo lógico es venir, y si hay que protestar, se viene y se protesta en el órgano que está creado para eso”.
“Lo que sí le hemos pedido a la ministra es que debido a que no hemos podido celebrar hoy esta Conferencia sectorial, que se agilice la toma de decisión por parte del Consejo de Ministros para aprobar ese nuevo Real Decreto que avale esa nueva prórroga y que sigamos trabajando”, ha explicado Delgado.
Para la consejera canaria, la situación producida este miércoles es un “déjà vu” de lo que ocurrió en julio del año pasado cuando se iba a abordar este asunto, por lo que ha dicho que el Gobierno “tendrá que seguir realizando reales decretos iguales” a los ya aprobados en los que se refleje la nueva contingencia migratoria “con los datos que hay sobre la mesa en este 2026”.
Delgado ha asegurado que van a seguir trabajando con la normativa aprobada en el Congreso hace un año, que les “avala” para seguir trabajando con las nuevas llegadas y con las derivaciones de aquellos menores que superen esa contingencia migratoria acordada.
En ese sentido, ha subrayado que desde la Consejería están trabajando “muy bien” con las subdelegaciones del Gobierno en Canarias, ya que “se ha engrasado muy bien esa maquinaria, que costó al principio, con las derivaciones de los expediente”, y que seguirán colaborando también con los ministerios de Juventud e Infancia y de Seguridad Social y Migraciones.
Ante el plantón de todas las comunidades autónomas presididas por el PP, excepto Ceuta, la consejera canaria ha recordado que tiene “todo el apoyo” del Gobierno de Canarias (donde gobiernan el Partido Popular y Coalición Canaria) y que están trabajando “en la línea del pacto” que tienen. “Estamos muy bien”, ha incidido.
“Ya cada uno tomará sus decisiones, nosotros seguiremos igual que hemos hecho hasta ahora”, ha añadido Delgado, que además ha recordado que “hay muchos recursos en el Tribunal Supremo y en el Constitucional” y que hay que esperar a ver cómo se resuelven.