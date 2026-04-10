El coche eléctrico en Canarias sigue ganando presencia, impulsado por el crecimiento de la infraestructura de recarga pública. Sin embargo, el avance tiene un freno importante: una parte significativa de estos puntos no está operativa.
Actualmente, el Archipiélago cuenta con 2.295 puntos de recarga, pero 710 están fuera de servicio, lo que supone un 30,9% del total, según los datos oficiales de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC). En la práctica, esto significa que casi uno de cada tres cargadores no funciona.
Una cifra que supera claramente la media nacional, donde el problema afecta aproximadamente a uno de cada cuatro puntos.
El crecimiento de la red no garantiza su uso
La expansión de la movilidad eléctrica en Canarias sigue la tendencia de España, donde la red ha crecido de forma constante en los últimos años. A nivel estatal, se han superado los 53.000 puntos de recarga públicos, aunque miles siguen sin operar por distintos motivos.
En Canarias ocurre algo similar: el número de cargadores aumenta, pero no todos están disponibles para los usuarios. Esto genera una sensación de infraestructura “sobre el papel” que no siempre se traduce en servicio real.
Averías y falta de conexión: las principales causas
Detrás de los puntos de recarga inoperativos hay varios factores. Entre los más habituales destacan:
- Averías o mal estado de los equipos
- Instalaciones que aún no se han conectado a la red eléctrica
- Problemas administrativos o técnicos
Este escenario también se repite en el resto del país, donde más de 16.000 puntos están instalados pero no operativos.
La carga rápida, otro reto del coche eléctrico en Canarias
Otro de los desafíos clave es la falta de cargadores de alta potencia. La mayoría de los puntos disponibles siguen siendo de carga lenta (hasta 22 kW), lo que implica tiempos de recarga largos.
Para los conductores que realizan desplazamientos entre islas o trayectos más largos, esto supone una limitación importante. Los puntos de carga rápida (más de 150 kW) siguen siendo minoritarios, tanto en Canarias como en el conjunto de España.
Mucho despliegue… pero aún lejos de Europa
El desarrollo de la infraestructura eléctrica continúa, pero todavía queda camino por recorrer. España avanza, aunque sigue por detrás de otros países europeos como Alemania, Reino Unido o Portugal en cuanto a eficiencia y disponibilidad de la red de recarga. Este ranking está liderado por Noruega y Países Bajos.
En el caso de Canarias, el dato es claro: no solo importa cuántos puntos hay, sino cuántos funcionan realmente. El sector exige agilizar los trámites administrativos para que los 710 puntos parados en las Islas den servicio real
Porque, a día de hoy, la realidad es que casi un tercio de los cargadores no está disponible, lo que condiciona el crecimiento del coche eléctrico en las Islas.
La transición hacia el coche eléctrico en el Archipiélago depende de que estos dispositivos dejen de ser simples elementos decorativos en la vía pública.