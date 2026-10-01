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Las técnicas de reproducción asistida engendran beneficios socioeconómicos

Financiar los tratamientos de fecundación artificial sale rentable al Estado: no solo recupera el dinero invertido, sino que ingresa recursos adicionales por la actividad laboral de los nacidos por este método
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Las técnicas de reproducción asistida (TRA) no solo engendran un impacto en el ámbito familiar y de la salud, sino que también generan efectos económicos positivos a nivel macroeconómico y sectorial.


Mitigación del envejecimiento demográfico y sostenibilidad fiscal: sostenibilidad de las pensiones (al permitir el nacimiento de nuevos ciudadanos, contribuyen a equilibrar la pirámide poblacional en países con tasas de natalidad críticamente bajas); retorno fiscal a largo plazo (diversos estudios demuestran que los niños nacidos mediante este procedimiento terminan aportando en impuestos, a lo largo de su vida laboral, una cantidad muy superior al coste público o privado invertido en el tratamiento médico para su concepción).


Retorno de la inversión laboral (productividad): retención del talento (el acceso a tratamientos de fertilidad permite a las personas planificar su vida familiar sin abandonar prematuramente el mercado laboral o frenar su desarrollo profesional en sus años de mayor productividad); reducción del absentismo (la disponibilidad de clínicas eficientes y programas corporativos de fertilidad disminuye el estrés laboral y las bajas prolongadas asociadas a problemas de salud reproductiva que no se han tratado).


Dinamización del sector sanitario y tecnológico: creación de empleo cualificado (el sector de la reproducción asistida demanda profesionales de alta cualificación, como ginecólogos, embriólogos, genetistas, enfermeros y personal administrativo, lo que impulsa el empleo de alto valor añadido); turismo médico (países con legislaciones vanguardistas y altas tasas de éxito, como España, atraen a miles de pacientes internacionales cada año, lo cual genera ingresos directos en las clínicas, la hostelería, el transporte y el comercio local); inversión en I+D+i (la alta competencia estimula la inversión privada y pública en biotecnología, desarrollo de programas informáticos y laboratorios de última generación). Además, la reproducción asistida sale rentable al Estado.


La I+D canaria busca optimizar los procesos de selección embrionaria y las técnicas de reproducción asistida. La convocatoria de ayudas para proyectos de I+D aplicada promovida por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), permitirá a la Universidad de La Laguna estudiar la caracterización de genes diana y la función celular de los miRNAs como potenciales marcadores de calidad embrionaria, así como su implicación en la regulación del desarrollo del embrión. Casi un 12% de los niños nacidos en el último año lo hicieron con estas técnicas, ofertadas tanto por centros privados como por el sistema público. Se presume una relevante repercusión socioeconómica.

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