¿Qué va a pasar en Las Canteras? El misterioso mensaje de Quevedo que tiene en vilo a Canarias

El artista grancanario Quevedo ha vuelto a situar a las Islas en el centro de la escena musical tras publicar una serie de mensajes enigmáticos que han disparado la expectación entre sus seguidores.
“Mañana algo va a pasar en la Isla”, publicaba este domingo en sus redes, a través de las que ha convocado a una cita que se prevé multitudinaria para este lunes, 20 de abril, a las 20:30 horas en la Playa de Las Canteras.
A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de éxitos como Ni Borracho o Scandic compartió tres datos clave: la hora exacta, un mapa que señala la zona de la Plaza Saulo Torón en la capital grancanaria, y un mensaje final cargado de simbología local: “Hasta mañana. El Baifo está en casa. Y en el cielo 8 estrellas brillarán…”.
El concepto de ‘El Baifo’
Todos los indicios apuntan a que este evento está directamente relacionado con el inminente lanzamiento de su tercer álbum de estudio, que llevará por título El Baifo.
El artista ya inició la campaña de promoción el pasado 6 de abril en Madrid, donde colgó lonas gigantes en la calle Fuencarral explicando el significado de este localismo canario: la forma de llamar a la cabra joven en el Archipiélago y su propia identidad bajo el nombre de Pedro Luis Domínguez Quevedo.
Las “ocho estrellas” mencionadas en su última publicación hacen referencia a las ocho islas de Canarias, un concepto que ya introdujo en el tema Ni Borracho, un homenaje a los carnavales en el que enumera rincones de todo el Archipiélago, desde Agaete hasta Arrecife, bajo la premisa de “Ocho sobre el mismo mar”.
Expectación ante el evento
Aunque hace dos años el cantante sorprendió con un concierto gratuito en la plaza de Santa Ana para presentar Buenas Noches, las informaciones actuales sugieren que el acto de esta noche en Las Canteras podría tener un formato distinto.
La ubicación, con el público orientado hacia el mar, ha alimentado diversas teorías sobre el tipo de despliegue que se realizará en uno de los enclaves más emblemáticos de Las Palmas de Gran Canaria.
Pese a que su discográfica ha rechazado aportar detalles sobre el contenido del encuentro, la respuesta del público ya es masiva.
No es la primera vez que la conexión de Quevedo con sus raíces genera este impacto; anteriormente, la pintadera canaria que lució en su gira de 2022 llegó a agotarse en las tiendas de artesanía de la FEDAC, consolidando su capacidad para convertir los símbolos de las Islas en fenómenos globales.
La cita de hoy a las 20:30 horas se presenta como el paso definitivo en esta nueva etapa musical, que ya ha contado con adelantos grabados en escenarios naturales de La Palma, como El Porís de Candelaria o la zona de la Bajita.