Jordi Évole comparte su entrevista con Quevedo que nunca se emitió: “No me gusta crear una enemistad con los peninsulares”

El periodista Jordi Évole ha sacudido las redes al compartir el vídeo de la entrevista con Quevedo grabada en Las Palmas de Gran Canaria. A través de su cuenta en ‘X‘, el presentador de ‘Lo de Évole’ ha confesado que, ante el inminente cierre de temporada, sentía la necesidad de mostrar este material que “se quedó en el tintero”.
El tenso momento en que Quevedo abandona la entrevista
Lo que comenzó como una charla distendida entre vecinos y locales en la capital grancanaria terminó de forma abrupta. El foco del conflicto fue una pregunta directa de Évole sobre la filtración de su nuevo disco, un tema que el entorno del artista considera tabú. La tensión se hizo palpable cuando el periodista cuestionó al cantante sobre los rumores que circulaban, lo que provocó que el intérprete de ‘Columbia’ decidiera levantarse y dar por finalizada la grabación.
“Es un tema complicado que no se podía tocar”, sentenció el mánager del artista grancanario. El propio Évole, en un ejercicio de honestidad periodística, reconoció frente a la cámara: “Tenía que preguntarlo”. Este desencuentro impidió que la pieza formara parte de la emisión regular del programa, quedando guardada en un cajón hasta el día de hoy.
‘El Baifo’, su próximo disco
Durante los 30 minutos de metraje publicados, el artista profundiza en sus raíces y en el peso de la fama global tras su éxito con Bizarrap. Pedro, como prefiere que le llamen en su entorno cercano, explica los detalles de su próximo trabajo discográfico titulado ‘El Baifo’. El nombre no es casualidad; responde a una palabra habitual entre los canarios.
“Se le dice la cabra al mejor, al número uno, pero a mí me representa más la expresión de ‘se me fue el baifo’“, comenta entre risas el cantante. Para el artista, este término canario define perfectamente su personalidad despistada y su forma de afrontar una carrera que “lo reventó todo” en 2023. Además, el vídeo confirma uno de los secretos a voces del archipiélago: su colaboración con Elvis Crespo. Quevedo admite que grabaron un videoclip en la isla de La Graciosa, señalando que “es imposible grabar un vídeo allí sin que se filtre algo”.
Esta temporada la estoy disfrutando especialmente. Pero ahora que ya solo nos quedan dos programas, tengo ganas de contaros que siempre hay cosas que se quedan en el tintero. Como esta, @pedrodquevedo . No me he podido resistir. pic.twitter.com/XNzpYXh6Md— Jordi Évole (@jordievole) April 15, 2026
Uno de los puntos más destacados de la entrevista de Quevedo es su defensa del sentimiento de identidad isleña. Al inicio del reportaje, Évole se muestra sorprendido al palpar en las calles de Las Palmas el descontento de la población local. “Me sorprende lo discriminados que se sienten los canarios”, apunta el periodista.
Ante esto, Quevedo responde con madurez, matizando que su intención no es generar “una enemistad con los peninsulares”, pero sí reivindicar el lugar que merece el talento que sale de las islas. El joven, que confiesa con humildad que su primer concierto en la vida fue el suyo propio, deja claro que nunca buscó los focos: “Soy una persona tranquila, no había nacido para esto”.
El parón en su carrera
El vídeo permite ver a un Quevedo vulnerable, reflexionando sobre la necesidad de hacer un parón en su carrera. Tras un 2023 donde su música no dejó de sonar en cada rincón del planeta, el grancanario sintió la necesidad de volver a su esencia. Esta charla revela que el éxito repentino fue un arma de doble filo para alguien que solo quería hacer música en su entorno.
La publicación de este vídeo de media hora no solo ofrece respuestas sobre su próximo disco, sino que muestra la cara más humana de un fenómeno musical que ha decidido marcar sus propios tiempos, incluso si eso significa dejar a uno de los periodistas más influyentes de España con la palabra en la boca.