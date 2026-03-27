Pillan a Quevedo junto a Elvis Crespo grabando en La Graciosa: “Se viene temazo”

Los vecinos de La Graciosa no daban crédito a lo que veían esta semana. El cantante canario Quevedo y el rey del merengue, Elvis Crespo, se han dejado ver en la octava isla, lo ya es un secreto a voces: se viene un éxito asegurado.
Quevedo llegó a la Isla el pasado lunes, iniciando las grabaciones el martes a primera hora. Según varios testigos, el despliegue de cámaras y producción recorrió varios puntos emblemáticos, manteniendo la actividad hasta la noche del miércoles.
Quevedo y Elvis crespo 🕺🏻🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/HOfeBE7ZDh— Smile more()😁🇮🇨 (@AridaneRufo) March 26, 2026
Lo más llamativo no ha sido solo la presencia de las estrellas, sino su cercanía: ambos artistas se dejaron ver por Caleta de Sebo, hablando y sacándose fotos con los vecinos. De hecho, se espera que algunos de los locales aparezcan en el videoclip.
De La Palma a La Graciosa: El imparable ritmo de Quevedo
Esta visita llega justo después del arrollador éxito de ‘Scandic’, el último tema de Quevedo grabado en La Palma, y que ya ha sobrepasa el millón de reproducciones en una semana. Parece que el artista grancanario ha decidido convertir el Archipiélago el plató de sus próximos videoclips, poniendo en valor a las Islas en su proyección global.
Quevedo y Elvis crespo grabando en la Graciosa 🌴— Smile more()😁🇮🇨 (@AridaneRufo) March 25, 2026
Se viene temazo para que la disfrutéis en las verbenas del pueblo 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/IYqWvZnILZ
“Se viene temazo”
Aunque aún no hay confirmación oficial del título, todo apunta a una colaboración directa entre el canario y el responsable de himnos como ‘Suavemente’ o ‘Píntame’. En redes sociales ya se han desatado teorías sobre si estaremos ante un merengue-trap o un reguetón con toques clásicos.
Lo que es seguro es que, tras su paso por La Graciosa, la expectación está por las nubes. “Se viene temazo”, comentan sus fans.