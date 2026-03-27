música

Pillan a Quevedo junto a Elvis Crespo grabando en La Graciosa: “Se viene temazo”

Los vecinos de La Graciosa no daban crédito a lo que veían esta semana
Quevedo y Elvis Crespo en La Graciosa. DA
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram

Los vecinos de La Graciosa no daban crédito a lo que veían esta semana. El cantante canario Quevedo y el rey del merengue, Elvis Crespo, se han dejado ver en la octava isla, lo ya es un secreto a voces: se viene un éxito asegurado.

Quevedo llegó a la Isla el pasado lunes, iniciando las grabaciones el martes a primera hora. Según varios testigos, el despliegue de cámaras y producción recorrió varios puntos emblemáticos, manteniendo la actividad hasta la noche del miércoles.

Noticias relacionadas
  1. Quevedo rompe su silencio: estrena 'Ni Borracho', un merengue dedicado al Carnaval de CanariasQuevedo rompe su silencio: estrena ‘Ni Borracho’, un merengue dedicado al Carnaval de Canarias
  2. Locura total con Quevedo en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: de socorrista y con ‘preview’ de su próximo temaLocura total con Quevedo en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: de socorrista y con adelanto de su próximo tema

Lo más llamativo no ha sido solo la presencia de las estrellas, sino su cercanía: ambos artistas se dejaron ver por Caleta de Sebo, hablando y sacándose fotos con los vecinos. De hecho, se espera que algunos de los locales aparezcan en el videoclip.

De La Palma a La Graciosa: El imparable ritmo de Quevedo

Esta visita llega justo después del arrollador éxito de ‘Scandic’, el último tema de Quevedo grabado en La Palma, y que ya ha sobrepasa el millón de reproducciones en una semana. Parece que el artista grancanario ha decidido convertir el Archipiélago el plató de sus próximos videoclips, poniendo en valor a las Islas en su proyección global.

“Se viene temazo”

Aunque aún no hay confirmación oficial del título, todo apunta a una colaboración directa entre el canario y el responsable de himnos como ‘Suavemente’ o ‘Píntame’. En redes sociales ya se han desatado teorías sobre si estaremos ante un merengue-trap o un reguetón con toques clásicos.

Lo que es seguro es que, tras su paso por La Graciosa, la expectación está por las nubes. “Se viene temazo”, comentan sus fans.

WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas