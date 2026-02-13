Quevedo rompe su silencio: estrena ‘Ni Borracho’, un merengue dedicado al Carnaval de Canarias

Quevedo lo ha vuelto a hacer. El artista grancanario, que a sus 24 años se ha consolidado como una figura global tras el éxito arrollador de su álbum ‘Buenas noches’, regresa al primer plano musical. Lo hace con el lanzamiento de su nuevo single, ‘Ni Borracho’, una pieza que promete convertirse en el himno indiscutible de estas fiestas.
El intérprete ha elegido un momento estratégico para su regreso: la madrugada del viernes, 13 de febrero. El anuncio, realizado a través de sus redes sociales, ha desatado la locura entre sus seguidores, confirmando que el “vuelto” del canario es ya una realidad.
Un adelanto a ritmo de merengue frente al Atlántico
En un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, se ve a Quevedo en un acantilado frente al océano Atlántico, adelantando los primeros acordes de la canción. Para sorpresa de muchos, el artista apuesta por un ritmo de merengue, un giro radical que encaja a la perfección con la idiosincrasia de las islas.
La letra, cargada de referencias locales, ya circula por las redes:
“Hoy me he visto mala cara, cuando me he mirado en el espejo. Tengo las ojeras marcadas, se ha asustado hasta el reflejo. Tendré que mudarme lejos, si quiero llegar a viejo”.
Un homenaje directo al Carnaval de Canarias
El lanzamiento coincide de lleno con el Carnaval de Gran Canaria, que se celebra del 8 de febrero al 16 de marzo. Quevedo no ha ocultado que este single es una dedicatoria directa a su tierra y a su fiesta más internacional.
“Quién carajo dijo por ahí que en Canarias no se sale, quién carajo dijo por ahí que en Canarias no hay. Ya suenan los metales, ya suenan los timbales, merengue en carnavales“, reza la parte más festiva del tema. Con estos versos, el cantante de Columbia asegura su presencia en todos los chiringuitos y verbenas de las islas durante las próximas semanas.