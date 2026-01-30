Quevedo sorprende con su nueva canción, desde Canarias y al ritmo de un timple

El artista grancanario Quevedo ha vuelto a sorprender a sus seguidores con una publicación inesperada en redes sociales. En un vídeo grabado desde Canarias, el cantante aparece interpretando un adelanto de su próxima canción acompañado por los ritmos de un timple, un guiño directo a las raíces del Archipiélago.
La letra del fragmento compartido ha despertado una reacción inmediata entre los canarios, ya que incluye referencias muy reconocibles, como los Carnavales de Las Palmas de Gran Canaria, un bañito en Las Canteras o coger la guagua. Detalles que han conectado de forma directa con el público local y han reforzado el vínculo del artista con su tierra.
El vídeo se ha viralizado en pocas horas, acumulando miles de visualizaciones y comentarios, muchos de ellos pidiendo que la canción vea la luz cuanto antes. “Sácala ya”, “esto suena a himno” o “necesitamos el tema completo” son algunas de las reacciones que se repiten entre sus seguidores.
Aunque Quevedo no ha confirmado que la canción completa se suba en sus plataformas, el vídeo ha sido suficiente para disparar la expectación y confirmar que el cantante sigue explorando nuevas sonoridades, esta vez con una clara inspiración canaria que ha emocionado a sus fans.