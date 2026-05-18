Fimucité impulsa con el Cabildo una alianza cultural en la ciudad de Cracovia

Fimucité, el Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife, ha reforzado su presencia en el Festival de Música de Cine de Cracovia (FMF) con una iniciativa de proyección internacional impulsada junto a Turismo de Tenerife, del Cabildo, a través de la marca Tenerife Despierta Emociones, orientada a estrechar la colaboración entre cultura, turismo e iniciativa privada.
La actividad, que se ha desarrollado en el contexto de la edición especial 20º aniversario de Fimucité, que se celebra del 3 al 19 de julio, ha puesto el foco en el potencial de la música de cine como motor de visibilidad exterior, dinamización cultural y conexión con el tejido económico. Gracias al impulso del festival y de Turismo de Tenerife, el encuentro ha favorecido una implicación más amplia del Ayuntamiento de Cracovia, de su Concejalía de Turismo y de la Alianza Turística de la ciudad polaca, además de abrir la participación a la Red de Cracovia, que reúne a emprendedores, hoteleros y restauradores.
El pasado viernes tuvo lugar una presentación conjunta de ambos festivales aliados ante medio centenar de asistentes, entre ellos medios de comunicación. El encuentro puso el foco en la colaboración público-privada, dando voz tanto a representantes institucionales como a profesionales y empresarios, para explicar cómo apoyan al festival y qué beneficios obtienen en términos de visibilidad, impacto en el negocio y captación de clientes.
ACCIONES CONJUNTAS
Fimucité compartió el caso de Tenerife con el lema La isla a través del festival / El festival a través de la isla, presentado por Nuria Lorenzo, en representación de Turismo de Tenerife, con el apoyo del compositor y director de orquesta canario, fundador y director del festival, Diego Navarro, y Ana Molowny, productora ejecutiva.
La sesión incluyó un debate sobre fórmulas de cooperación entre empresas, instituciones culturales y sector turístico, con especial atención a las acciones conjuntas que permiten enriquecer la oferta de turismo cultural y reforzar la proyección de marca de Tenerife y Cracovia de manera integral y eficaz.
La actividad se enmarca en el proyecto SCT HUB-Codiseñando el Futuro del Turismo Cultural Sostenible, financiado por la Iniciativa Urbana Europea, para la creación de redes, el intercambio de experiencias y la circulación de buenas prácticas entre ciudades, favoreciendo nuevos modelos de colaboración en la cultura y el turismo.
EL TRIUNVIRATO
Fimucité ofreció un almuerzo de negocios en el emblemático restaurante Szara Ges, al que asistieron responsables, directores y presidentes de entidades destacadas del Ayuntamiento de Cracovia vinculadas al turismo y la cultura, miembros de la Alianza Turística, cónsules y representantes de la embajada y el consulado de España en Polonia, líderes empresariales del sector de la hostelería y los directores de los festivales aliados que integran el llamado Triunvirato: el FMF de Cracovia, Fimucité y el Roma Film Music Festival.
El sábado tuvo lugar dentro del 19º FMF un encuentro de festivales con la participación de Diego Navarro y Ana Molowny, junto a personalidades como Agata Grabowiecka, directora artística del Festival de Cracovia (FMF), junto a otras representantes de esta cita; Robert Piakowski, una de las principales figuras de la cultura en Cracovia y exdirector del FMF; Claire Tillekaerts (Film Fest Ghent), Michael Beek y Dora Kmezic (London Soundtrack Festival) y Alexander Duca De Tey (Europäischen FilmPhilharmonie).