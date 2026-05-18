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Fimucité impulsa con el Cabildo una alianza cultural en la ciudad de Cracovia

El Festival de Música de Cine, junto a Turismo de Tenerife, promueve la colaboración público-privada internacional durante la decimonovena edición de su homólogo en Polonia
El encuentro puso el foco en el potencial de la música de cine como motor de visibilidad exterior. / DA
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Fimucité, el Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife, ha reforzado su presencia en el Festival de Música de Cine de Cracovia (FMF) con una iniciativa de proyección internacional impulsada junto a Turismo de Tenerife, del Cabildo, a través de la marca Tenerife Despierta Emociones, orientada a estrechar la colaboración entre cultura, turismo e iniciativa privada.

La actividad, que se ha desarrollado en el contexto de la edición especial 20º aniversario de Fimucité, que se celebra del 3 al 19 de julio, ha puesto el foco en el potencial de la música de cine como motor de visibilidad exterior, dinamización cultural y conexión con el tejido económico. Gracias al impulso del festival y de Turismo de Tenerife, el encuentro ha favorecido una implicación más amplia del Ayuntamiento de Cracovia, de su Concejalía de Turismo y de la Alianza Turística de la ciudad polaca, además de abrir la participación a la Red de Cracovia, que reúne a emprendedores, hoteleros y restauradores.

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El pasado viernes tuvo lugar una presentación conjunta de ambos festivales aliados ante medio centenar de asistentes, entre ellos medios de comunicación. El encuentro puso el foco en la colaboración público-privada, dando voz tanto a representantes institucionales como a profesionales y empresarios, para explicar cómo apoyan al festival y qué beneficios obtienen en términos de visibilidad, impacto en el negocio y captación de clientes.

ACCIONES CONJUNTAS

Fimucité compartió el caso de Tenerife con el lema La isla a través del festival / El festival a través de la isla, presentado por Nuria Lorenzo, en representación de Turismo de Tenerife, con el apoyo del compositor y director de orquesta canario, fundador y director del festival, Diego Navarro, y Ana Molowny, productora ejecutiva.

La sesión incluyó un debate sobre fórmulas de cooperación entre empresas, instituciones culturales y sector turístico, con especial atención a las acciones conjuntas que permiten enriquecer la oferta de turismo cultural y reforzar la proyección de marca de Tenerife y Cracovia de manera integral y eficaz.

La actividad se enmarca en el proyecto SCT HUB-Codiseñando el Futuro del Turismo Cultural Sostenible, financiado por la Iniciativa Urbana Europea, para la creación de redes, el intercambio de experiencias y la circulación de buenas prácticas entre ciudades, favoreciendo nuevos modelos de colaboración en la cultura y el turismo.

EL TRIUNVIRATO

Fimucité ofreció un almuerzo de negocios en el emblemático restaurante Szara Ges, al que asistieron responsables, directores y presidentes de entidades destacadas del Ayuntamiento de Cracovia vinculadas al turismo y la cultura, miembros de la Alianza Turística, cónsules y representantes de la embajada y el consulado de España en Polonia, líderes empresariales del sector de la hostelería y los directores de los festivales aliados que integran el llamado Triunvirato: el FMF de Cracovia, Fimucité y el Roma Film Music Festival.

El sábado tuvo lugar dentro del 19º FMF un encuentro de festivales con la participación de Diego Navarro y Ana Molowny, junto a personalidades como Agata Grabowiecka, directora artística del Festival de Cracovia (FMF), junto a otras representantes de esta cita; Robert Piakowski, una de las principales figuras de la cultura en Cracovia y exdirector del FMF; Claire Tillekaerts (Film Fest Ghent), Michael Beek y Dora Kmezic (London Soundtrack Festival) y Alexander Duca De Tey (Europäischen FilmPhilharmonie).

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