Locura total con Quevedo en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: de socorrista y con adelanto de su próximo tema

No era una carroza más. El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria vivió este sábado uno de esos momentos que quedan grabados en la retina de los miles de carnavaleros. El cantante Quevedo, profeta en su tierra, se sumó a la Gran Cabalgata con el vehículo original de su videoclip ‘Ni borracho’, transformando el desfile en una fiesta multitudinaria que congregó a unas 140.000 personas.
Pero la sorpresa no acabó con los acordes de su último éxito. En un momento del recorrido, los altavoces de la carroza de Quevedo hicieron tronar lo que parecía una preview de un nuevo tema inédito. Los móviles de los miles de asistentes captaron rápidamente el adelanto, que ya circula por redes sociales, disparando los rumores sobre un inminente lanzamiento que promete volver a romper las listas de éxitos.
Quevedo ha puesto un nuevo preview en su carroza de los carnavales pic.twitter.com/pD6cw8UgwF— InfoQuevedo (@infoquev3do) February 28, 2026
Un socorrista entre 140.000 personas
El artista canario, que lanzó su último tema hace apenas dos semanas inspirado precisamente en el carnaval de su ciudad, desfiló vestido de socorrista. Rodeado de amigos y compañeros de la escena urbana, Quevedo recorrió las calles sobre la carroza diseñada por Capi Cabrera, la misma que protagoniza su reciente éxito musical.
Los seguidores, que ya han convertido el tema en un himno, no dejaron de cantar y seguir el vehículo durante todo el recorrido, generando imágenes que ya inundan las redes sociales y se han vuelto virales en plataformas como TikTok.
Plato fuerte del Carnaval de ‘Las Vegas’
La presencia de Quevedo fue el “ingrediente secreto” de una jornada que ya contaba con un gran nivel. El desfile fue encabezado por la Reina del Carnaval, Carla Benítez, la Gran Dama, Carmen Rosa Toledo, y el Drag Queen 2026, Kevin Jiménez. Sin embargo, la irrupción de la carroza número 71 (ganadora del primer premio bajo el nombre ‘Amanda Bus llega a Las Vegas’) y la posterior aparición del cantante elevaron la energía del evento a otro nivel.
Recta final del Carnaval
Tras el éxtasis de la Cabalgata, el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria encara sus últimas horas. Este domingo la ciudad se prepara para la Carrera de Viudas (13:00h) y el broche final con el Entierro de la Sardina, que partirá a las 19:00 horas hacia la playa de Las Canteras para despedir la fiesta hasta el próximo año.