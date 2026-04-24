Un hombre, entre la vida y la muerte tras ser rescatado en el sur de Tenerife

Un hombre de 70 años ha sido rescatado y reanimado en la tarde de este viernes tras sufrir una parada cardiorrespiratoria con síntomas de ahogamiento en la Playa Torviscas, situada en el municipio de Adeje, en el sur de Tenerife.
El incidente se registró a las 15:27 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta de carácter urgente.
Según el aviso, una persona había sido sacada del agua en estado de inconsciencia y no presentaba signos vitales tras un incidente en la zona de baño mencionada.
Maniobras de RCP
La respuesta de los servicios de emergencia fue inmediata. En un primer momento, el servicio de salvamento en playas de Adeje inició las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) para tratar de mantener las constantes del afectado hasta la llegada de los recursos sanitarios.
Posteriormente, el Servicio de Urgencias Canario (SUC), que movilizó una ambulancia medicalizada y otra sanitarizada, tomó el relevo en la asistencia. El personal médico continuó con la aplicación de técnicas de reanimación avanzada de manera intensiva, logrando finalmente revertir la parada cardiorrespiratoria en la misma arena de la playa.
En estado crítico
Una vez estabilizado el paciente, se procedió a su evacuación inmediata. El hombre fue trasladado en la ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Hospiten Sur.
Según el primer parte sanitario proporcionado por el SUC, el afectado ingresó con un pronóstico crítico debido a la gravedad de los síntomas de ahogamiento y al tiempo que permaneció en parada antes de ser recuperado.
En el dispositivo de emergencia participaron activamente agentes de la Policía Local de Adeje, quienes colaboraron con los servicios sanitarios y de rescate para asegurar la zona y facilitar el traslado del paciente hacia el centro hospitalario.
Este nuevo incidente subraya la importancia de los servicios de vigilancia en las playas de Tenerife, cuya rápida intervención ha sido determinante para la recuperación inicial del bañista en una situación de extrema gravedad en el litoral adejero.