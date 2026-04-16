La seguridad en los aeropuertos españoles ha dado un vuelco tras revelarse los detalles de la Operación Herousa. Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes a la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) del Aeropuerto Tenerife Sur, han logrado desmantelar un grupo criminal especializado en el robo de tabaco en aeropuertos. Los detenidos, tres personas de nacionalidad británica con edades comprendidas entre los 44 y los 63 años, habían convertido las zonas de tránsito comercial en su particular centro de operaciones, acumulando un historial delictivo que ha sorprendido a los propios investigadores.
El ‘modus operandi’ del robo de tabaco en aeropuertos canarios
Lo que parecía una serie de hurtos aislados resultó ser una estructura criminal perfectamente organizada. Según las investigaciones de la Benemérita, el grupo utilizaba una técnica tan sencilla como eficaz para burlar los controles de seguridad y acceder a las exclusivas tiendas del Duty Free.
El primer paso consistía en la compra de billetes aéreos de bajo coste. Con el pase de abordar en la mano, los tres individuos accedían legalmente al interior del recinto aeroportuario. Sin embargo, su intención nunca fue subir al avión. Una vez dentro, se distribuían los roles de forma profesional: mientras unos realizaban labores de vigilancia para detectar la presencia de seguridad privada o agentes, otros ejecutaban el robo de tabaco en aeropuertos ocultando los cartones entre sus pertenencias.
Tras realizar varios hurtos en una misma jornada, abandonaban el aeropuerto sin llegar a volar, repitiendo esta operativa durante varios días consecutivos. Para sacar el botín de las islas, utilizaban el método de la maleta facturada en el vuelo de regreso definitivo a Reino Unido, confiando en que el tabaco pasaría desapercibido entre sus efectos personales.
22 delitos y un botín de 13.000 euros en la Operación Herousa
La investigación ha determinado que esta banda no solo actuaba en Tenerife. La ambición del grupo los llevó a desplazarse por diferentes puntos del archipiélago y la península. Gracias a la coordinación policial, se les atribuyen al menos 22 delitos continuados de hurto y pertenencia a grupo criminal.
El impacto económico de su actividad es considerable. Los agentes estiman que el valor total del tabaco sustraído supera los 13.000 euros. Hasta el momento, la Guardia Civil ha conseguido recuperar más de 8.000 euros del material hurtado, evitando que la pérdida para los comercios de los aeropuertos fuera total.
Coordinación entre Tenerife, Gran Canaria e Ibiza
El éxito de la Operación Herousa ha dependido de una estrecha colaboración entre diversas comandancias. Al detectar que los sospechosos se desplazaban con frecuencia, los agentes de Tenerife Sur solicitaron el apoyo de las unidades de la Guardia Civil en los aeropuertos de Las Palmas de Gran Canaria y de Ibiza.
Fue precisamente en estas ubicaciones donde se produjo el desenlace. Dos de los integrantes de la banda fueron interceptados y detenidos en el aeropuerto balear, mientras que el tercero fue arrestado en Gran Canaria. Esta acción coordinada permitió neutralizar al grupo de forma simultánea, evitando que pudieran alertarse entre ellos y destruir pruebas.
El perfil de los detenidos: turistas de Reino Unido
Un dato que ha llamado la atención de los investigadores es el perfil de los arrestados. Lejos de ser jóvenes delincuentes comunes, se trata de ciudadanos residentes en Reino Unido de mediana edad y edad avanzada (entre 44 y 63 años). Su apariencia de turistas convencionales les facilitaba pasar desapercibidos entre las multitudes de pasajeros que transitan diariamente por el Aeropuerto Tenerife Sur, uno de los de mayor tráfico de Canarias.
Actualmente, los tres detenidos, junto con las diligencias instruidas por la UDAIFF, han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente. Se investiga si podrían estar implicados en otros robos de similares características en otros países de la Unión Europea bajo el mismo método de los “falsos pasajeros”.