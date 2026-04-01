Santa Cruz exhibe hasta el 10 de mayo en la Sala L ‘Errata. Modus operandi’

El Organismo Autónomo de Cultura (OAC) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife muestra hasta el 10 de mayo en la Sala L de La Recova la exposición Errata. Modus operandi, una propuesta artística impulsada por los colectivos Tipos en su tinta y Reset Risografik, dos iniciativas que trabajan desde la Isla en la investigación gráfica y la experimentación artística.
La exposición propone una mirada contemporánea al error como punto de partida para la creación. A través de técnicas como la risografía y la impresión tipográfica, procesos materiales, táctiles y a menudo imperfectos, se explora la relación entre intención y accidente, método y juego. Frente a los estándares de perfección y la inmediatez de lo digital, Errata reivindica el azar, la experimentación y el proceso artesanal como espacios de libertad dentro de la práctica artística.
Las piezas reunidas parten de la idea de que el error no debe ocultarse ni corregirse, sino asumirse como una oportunidad para abrir nuevos caminos creativos. Desplazamientos de tinta, letras desajustadas y registros imperfectos generan lenguajes visuales inéditos y amplían las posibilidades expresivas del diseño gráfico. La exposición plantea un territorio fértil donde el control se suspende y lo inesperado se convierte en herramienta de creación.
Creado en 2013 en la capital tinerfeña por los diseñadores gráficos y artistas visuales Matthias Beck y Lars Petter Amundsen, Tipos en su tinta es un espacio de experimentación abierto a la ciudadanía a través de talleres, encuentros y cursos. Centra su trabajo en la búsqueda de nuevos lenguajes visuales mediante la impresión tipográfica, explorando las posibilidades del material, la maquinaria y el proceso. Ha desarrollado proyectos que amplían los límites del diseño gráfico, participando en encuentros y residencias internacionales y recibiendo diversos reconocimientos.
Reset Risografik es un taller de risografía creado en 2020 en el Grado en Diseño de la Universidad de La Laguna por el diseñador gráfico y docente Javier Cabrera. Combina la formación a estudiantes de diseño y arte con la producción gráfica de artistas, ilustradores y diseñadores. Su metodología se basa en la experimentación con el color, la trama, el tono continuo fotográfico y la sobreimpresión aleatoria, buscando resultados inesperados, imperfectos y altamente expresivos. Junto con la serigrafía, constituye uno de los ejes centrales del Tenerife Creative Camp, que se celebra cada junio en la Facultad de Bellas Artes.