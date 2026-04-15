Setenta actividades dan forma a ‘Érase: la Ciudad del Cuento y la Palabra’

El programa cultural y de ocio en familia Érase: la Ciudad del Cuento y la Palabra, que impulsa el Ayuntamiento de Los Realejos con la colaboración del Cabildo de Tenerife, celebra desde el viernes su decimosegunda edición. Serán cerca de 70 actividades de carácter gratuito las que se desarrollen hasta el domingo en una decena de espacios del conjunto histórico de Realejo Bajo, que estará ambientado en la saga cinematográfica Vaiana, como lo decidieron las familias que votaron el pasado año.
Así lo expuso el alcalde de Los Realejos, Adolfo González, en un encuentro celebrado en la plaza del Realejo Bajo, en el que estuvo acompañado por la concejala de Cultura, Alba Hernández, y el concejal de Educación, José David Cabrera. En ese mismo espacio se establecerá el punto de información en el que conseguir entradas gratuitas (un máximo de dos por persona), como reserva previa a las actividades de aforo limitado de cada día. A partir de las 16.00 horas del viernes estarán disponibles las entradas para las actividades de esa tarde. El sábado, a las 10.00 y a las 16.00 horas, para las sesiones matinales y de tarde de esa jornada, y el domingo, desde las 10.00 horas.
Una nueva edición de la Feria del Libro de Los Realejos, con exposición y venta de las librerías del municipio, así como firmas de ejemplares por sus autores, albergará el espacio de la plaza de la Iglesia, donde también habrá talleres de manualidades y en cuyo rellano superior se ofrecerán algunas actuaciones.
Otras sedes de la programación son las plazas de Domínguez Afonso y San Sebastián, el Espacio Cultural Casa de La Parra, el CEIP San Sebastián, el Parque de La Parra, el Espacio Cultural Tigaray o las propias vías de Realejo Bajo. La programación al completo se puede consultar en el sitio web realejoscultural.es/erase.