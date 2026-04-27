‘Supersaurio, el musical’ recala el viernes en el lagunero Teatro Leal

Supersaurio, el musical, de Meryem El Mehdati, se estrena en Tenerife el viernes, 1 de mayo (20.00 horas), en el Teatro Leal de La Laguna. Con esta función inicia su gira por el resto de islas del Archipiélago, tras escenificarse por primera vez el 6 de marzo en el Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria, con dos funciones que agotaron sus entradas. Supersaurio es el debut literario de una autora con una voz única, que enhebra humor y melancolía con la precisión de una criatura prehistórica que acaba de probar la sangre humana por primera vez.
La novela escrita por Meryem El Mehdati -nacida en Marruecos y criada en Mogán, en Puerto Rico, Gran Canaria, desde que tenía un mes-, ha sido publicada por Blackie Books. Cuenta ya con cuatro ediciones y ha sido traducida al inglés, además de distribuirse en Alemania, Reino Unido y Estados Unidos.
ESPEJO GENERACIONAL
Supersaurio es un espejo generacional que denuncia, con humor y música, las contradicciones de una sociedad que promete éxito, pero entrega precariedad. Es una celebración de la identidad personal y cultural, y un grito de resistencia contra una rutina que ahoga los sueños.
La propuesta que llega ahora a La Laguna es un musical pop contemporáneo que combina el desenfado del indie pop, el trap y el electro pop con una mirada crítica y satírica sobre la sociedad actual. El espectáculo articula un universo sonoro que mezcla ritmo, ironía y una estética kitsch para retratar con humor y lucidez los dilemas de una generación. El elenco está compuesto por Delia Santana, Mingo Ávila, Alexia Rodríguez, Abraham Santacruz y Lucía Viera Ruano, con la dirección de Rosa Escrig y producida por Ángulo Producciones.
EL ARGUMENTO
En un archipiélago donde las oportunidades parecen pasar tan lento como la 91 [la línea de guaguas entre Puerto Rico (Mogán) y Las Palmas de Gran Canaria], Meryem, una joven de 25 años, trata de encontrar su lugar entre su trabajo en Supersaurio -la cadena de supermercados más importante de Canarias- y las expectativas que el mundo impone sobre ella. Canaria de nacimiento y marroquí de raíces, su vida es una constante búsqueda de identidad y pertenencia. Fanfiction, citas desastrosas, café en exceso y una rutina que parece no tener fin conforman el día a día de Meryem.