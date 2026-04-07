La tranquilidad de la jornada escolar se vio alterada este lunes en el norte de Tenerife. El IES La Orotava se convirtió en el centro de un operativo de emergencia inusual que mantuvo en vilo a la comunidad educativa. Se produjo un auténtico susto en el IES La Orotava: los bomberos intervienen por un gran enjambre que se había localizado en una zona de difícil acceso del instituto, obligando a activar los protocolos de seguridad ciudadana.
El aviso fue recibido por la Central de Coordinación de Bomberos de Tenerife, a través del teléfono de emergencias 112, sobre las 13:15 horas. Desde ese momento, se inició una labor de gestión de fauna que requirió paciencia y pericia técnica.
La intervención en el IES La Orotava paso a paso
Efectivos del Consorcio de Bomberos con base en el parque de La Orotava fueron los encargados de personarse en el centro tras la alerta inicial. Una vez en el IES La Orotava, los profesionales evaluaron la situación: un enjambre de grandes dimensiones se encontraba en un punto alto y complejo de la infraestructura escolar.
Para minimizar los riesgos y no dañar a los insectos, los bomberos depositaron inicialmente un cazaenjambres (una caja especial de madera para atraer a la reina y al resto de la colonia). La intención era que las abejas se desplazaran por sí solas para retirarlas en horario nocturno, cuando su actividad disminuye. Sin embargo, al regresar al IES La Orotava a las 20:00 horas, comprobaron que el enjambre no se había movido a la caja.
Ante esta situación, se solicitó la colaboración de un apicultor especializado. Juntos, bomberos y apicultor procedieron a la retirada manual del enjambre, asegurando que el centro estuviera libre de peligro para el día siguiente. En el operativo también intervino la Policía Local de La Orotava.
Más sucesos: Rescate en el Barranco del Infierno y Adeje
Mientras se gestionaba el incidente en el IES La Orotava, otros efectivos de los Bomberos de Tenerife tuvieron una mañana y tarde frenéticas en el sur de la isla.
Sobre las 11:20 horas, el parque de Guía de Isora fue activado para un rescate de montaña en el Barranco del Infierno (Adeje). Una mujer había sufrido una caída accidental y presentaba lesiones que le impedían caminar. Los bomberos colaboraron con el personal del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) en la inmovilización de la víctima y su traslado en camilla hasta el punto donde fue izada por el helicóptero de rescate. También participaron bomberos voluntarios de Adeje y el SUC.
Más tarde, a las 16:00 horas, el parque de San Miguel de Abona intervino en el saneamiento de una fachada en Adeje. Con el uso de una autoescalera, los bomberos retiraron piedras sueltas y elementos de la estructura que amenazaban con caer a la vía pública, garantizando la seguridad de los transeúntes.
Seguridad en los centros educativos: El caso del IES La Orotava
Incidentes como el del IES La Orotava recuerdan la importancia de la rápida coordinación entre los servicios de emergencia y los centros públicos. La presencia de enjambres en zonas urbanas y escolares es habitual en esta época del año en Canarias, pero requiere una actuación profesional para evitar picaduras masivas y proteger, al mismo tiempo, a las abejas, una especie protegida y vital para el ecosistema.
Gracias a la intervención coordinada este lunes, el IES La Orotava ha podido recuperar su actividad habitual sin contratiempos, dejando atrás un “susto” que terminó con un final exitoso para los alumnos, los bomberos y la propia biodiversidad.