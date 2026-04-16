El talento se mueve con perspectiva para llegar lejos y acercar los objetivos

Liderazgo: motivar, inspirar y guiar equipos. Gestión de personas: selección, desarrollo, evaluación y retención de talento. Planificación y organización: definir objetivos, estrategias y procesos. Toma de decisiones: análisis de datos, gestión de riesgos y resolución de problemas. Comunicación: efectiva (ascendente, descendente y horizontal). Control y seguimiento: presupuestos, auditorías. Gestión del cambio: implementar transformaciones organizacionales. Inteligencia emocional: autoconocimiento, empatía y manejo de conflictos. Esas son las principales habilidades directivas reconocidas. Con este enfoque: eficiencia, estabilidad, optimización de lo existente y ejecución excelente.
El talento empresarial consiste en la capacidad de crear valor nuevo, identificar oportunidades y transformar ideas en negocios rentables (emprendimiento). Se caracteriza por la visión estratégica (oportunidades donde otros ven problemas); innovación y creatividad (ideas disruptivas o mejoras radicales); tolerancia al riesgo y resiliencia (levantarse rápidamente tras un fallo); orientación a resultados y acción (sesgo hacia la ejecución rápida); red de contactos y ventas (tejer relaciones y convencer); gestión de la incertidumbre (tomar decisiones con información incompleta); pensamiento sistémico (conectar puntos entre mercado, tecnología, finanzas y equipo); pasión y persistencia (energía para mantener el proyecto a largo plazo). En definitiva, disrupción y adaptación constante para no anquilosarse.
Las empresas punteras fundamentan su éxito en el binomio ejecutivo-emprendedor. En la actualidad, ya no basta con dirigir un equipo. El gran reto en el presente consiste en comprender la inteligencia artificial para gestionar las expectativas humanas, de modo que la tecnología no sea un engorro en la consecución de los propósitos. Se trata, más bien, de colaborar y no de competir: hacer de lo virtual una virtud a fin de conseguir lo que se busca sin obsesionarse con las conclusiones, una actitud consciente y coherente.
Rentabilizar el talento empresarial significa transformar el potencial en resultados económicos medibles: más ingresos, nuevas líneas de negocio o crecimiento acelerado. El intraemprendimiento consiste en dar a los empleados autonomía, recursos y un marco para que actúen como emprendedores dentro de la empresa.
El talento se desarrolla a través de una combinación de aprendizaje experiencial, metodologías probadas y práctica real. En 2026, los programas más efectivos son hiperprácticos, usan la IA como soporte y concilian la formación individual con programas corporativos.
Canarias dispone de un ecosistema activo de apoyo al emprendimiento, impulsado por el Gobierno autonómico, los cabildos, las cámaras de Comercio y entidades privadas.