El tiempo en Canarias: la AEMET avisa de un cambio inesperado en las próximas horas en forma de lluvias

La inestabilidad marcará la jornada. El tiempo en Canarias experimentará este miércoles 29 de abril un ligero cambio de tendencia, según los últimos datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Aunque el archipiélago mantiene su clima primaveral, la entrada de nubosidad y la probabilidad de precipitaciones débiles en zonas de interior obligarán a muchos canarios a no dejar el paraguas demasiado lejos, especialmente durante las horas centrales del día.
Previsión de la AEMET: Lluvias en el interior y cielos nubosos
La atmósfera sobre el archipiélago presentará un predominio de cielos nubosos en prácticamente todas las islas. Según los expertos, el fenómeno más destacado de este miércoles será la probabilidad de precipitaciones débiles, que afectarán principalmente a las zonas de interior durante la tarde.
Este escenario será más evidente en las islas de mayor relieve como Tenerife, Gran Canaria y La Palma, donde la orografía favorece la retención de nubosidad de evolución. Por el contrario, en las islas orientales como Lanzarote y Fuerteventura, aunque no se descartan algunas gotas, la probabilidad es sensiblemente menor, abriéndose grandes claros al finalizar la jornada.
El tiempo en Canarias por islas: temperaturas y viento
En cuanto al termómetro, el tiempo en Canarias se mantendrá estable, aunque se esperan ligeros descensos en las temperaturas máximas en puntos específicos del este y noreste de las islas.
- Tenerife: Se esperan cielos cubiertos con lluvias débiles por la tarde, especialmente en zonas de medianías. Las temperaturas en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 18°C de mínima y los 23°C de máxima.
- Gran Canaria: Situación similar, con lluvias más probables en el interior y un ligero descenso térmico en la vertiente este. Las Palmas de Gran Canaria registrará una máxima de 22°C.
- Lanzarote y Fuerteventura: Predominio de intervalos nubosos. En Arrecife y Puerto del Rosario, los termómetros se moverán entre los 17°C y los 22°C, con vientos flojos de dirección variable.
- La Palma, La Gomera y El Hierro: Nubosidad persistente en el interior con lluvias ocasionales. En Valverde (El Hierro), se notará el ambiente más fresco con una máxima de apenas 16°C.
Estado del mar: precaución por mar de fondo
Los usuarios de la costa deben prestar atención a la situación marítima. Se espera un viento de componente norte de fuerza 3 o 4, que podría arreciar a fuerza 5 mar adentro en las vertientes este, oeste y sureste. La marejadilla irá en aumento a marejada durante la tarde y noche, acompañada de un mar de fondo del norte o noroeste con olas de entre 1 y 2 metros. Sin embargo, se prevé que la situación tienda a remitir hacia el final de la madrugada, dejando un mar más tranquilo en las costas del sur.
¿Qué esperar para el resto de la semana?
A pesar de este pequeño bache nuboso, el viento flojo y las brisas en las costas seguirán siendo la tónica dominante. La AEMET sugiere que esta situación de “variable” es típica de la transición estacional en la que nos encontramos, donde las altas presiones no terminan de bloquear la entrada de humedad en capas medias de la atmósfera.
Para quienes planeen actividades al aire libre, se recomienda evitar las zonas forestales de interior durante la tarde, ya que es donde la nubosidad será más densa y la visibilidad podría reducirse debido a las brumas y la lluvia débil. En las zonas de playa, el sol se dejará ver con mayor intensidad en las vertientes sur, protegidas por el relieve de las islas.