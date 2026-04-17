Todo listo para disfrutar del X aniversario de las Jornadas del Atún

El restaurante El Ancla, en El Médano, ya tiene todo listo para celebrar el X Aniversario de las Jornadas del Atún Rojo (Thunnus thynnus), tras el ronqueo celebrado la pasada semana por los chefs Juan Carlos Clemente y Jesús Marrero. Las jornadas de degustación de este túnido están previstas desde hoy, viernes, hasta el domingo, en las que se podrán disfrutar de la carne de este pescado en diversas recetas diseñadas por esos dos chefs. Diez años de recetas bien dan para un libro sobre las inmensas posibilidades gastronómicas de este animal.
Tartar, tarantelo en escabeche, costilla en salazón, canelón de rabo y solomillo
Dicen que del atún igual que del cerdo se aprovecha todo. Y esto es lo que hacen los chefs Juan Carlos Clemente y Jesús Marrero en estas jornadas. Se podrá degustar el tartar de lomo negro, tomate y aguacate; el tarantelo en escabeche de tubérculos de tierra; costilla en salazón con papas y piña y cilantro; el canelón de rabo, coliflor y trufa, el morrillo glaseado, calabaza, coco y curcuma y el solomillo a la brasa, puerro confitado, almendra y queso. De postre, higo tinto en textura, tarta de queso y chuches de mar. Unas jornadas para disfrutar de la buena gastronomía.
El sumiller canario, Diego Tornel, ha sido elegido el mejor de España
El sumiller canario, Diego Tornel, ha sido reconocido como Mejor Sumiller de España 2026 en el Campeonato de España Sumilleres Tierra de Sabor, celebrado en el Salón Gourmet, que se celebra estos días en el Ifema de Madrid. Actualmente trabaja en el restaurante Bevir que se encuentra ubicado en el hotel Lopesan Costa Meloneras, en San Bartolomé de Tirajana, en la isla de Gran Canaria.
La freiduría La Mar celebra la feria de abril en la plaza de Santa Ana (Candelaria)
La freiduría y abacería La Mar, sita en la calle Obispo Pérez Cáceres, número 37, en Candelaria celebra un año más la Feria de Abril, que este año será del 18 al 26 de abril, y que seguro que será un éxito que desborda sus propias instalaciones como siempre. La novedad de este año es que el día 25 de abril, sábado, lo celebraran en la plaza de Santa Ana, desde las 13 horas, con música en directo con Son de Sevilla y la Escuela Municipal de Sevillanas de Candelaria. Un día señalado para disfrutar en la Villa Mariana de tapas, música y momentos para no olvidar.
Habrá fritos y conservas propias de la gastronomía andaluza
La freiduría y abacería La Mar, propiedad del matrimonio Cynthia Buerbaum y Juan Miguel Olivera, han decidido sacar a la calle sus productos andaluces ya que cada año han visto como el propio local se ha visto desbordado de clientes que quieren celebrar eta espectacular fiesta acompañados de sus fritos y conservas propias de la mejor gastronomía andaluza. Este año se estrenan en un espacio de lujo como es la plaza de Santa Ana que seguro que hará las delicias de los comensales. Allí llevarán lo que puedan de su restaurante, además de cervezas y vinos.
La guindilla
Los precios de los destilados
Hace algunos años era frecuente la crítica de que el precio de una botella de vino suponía un comensal más en la mesa en alusión a los abusivos márgenes que se embolsaba el restaurador a la hora de cobrar los vinos de su bodega. Ahora se podría afirmar que tomarse un destilado después de comer o cenar, entiéndase un whisky, un ron o un gin-tonic equivale casi a pagar la mitad de lo que cuesta una botella en un supermercado. Y eso que el sector se queja con frecuencia de que van desapareciendo las sobremesas de sus restaurantes. A lo mejor la razón está en los precios desorbitados y no en las ganas de reunión.