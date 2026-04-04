La Aemet anuncia el inicio de una tormenta que trae lluvias a Canarias durante varios días

La previsión meteorológica para este sábado indica que habrá cielos nubosos en general, con posibilidad de precipitaciones aisladas y ocasionales durante la madrugada e inicio de la mañana, cuando se prevé que baje la probabilidad, aunque podría ir acompañadas de alguna tormenta, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Si bien a partir de la mañana, se espera que los cielos tiendan a intervalos nubosos, siendo más compactos en medianías y cumbres, donde no se descarta alguna precipitación aislada y ocasional en horas de la tarde.
Las temperaturas mínimas experimentarán pocos cambios o en ligero descenso en cumbres centrales, mientras que las máximas irán en ligero descenso, que será más acusado en medianías y cumbres. Los termómetros oscilarán entre los 22 grados de máxima en Tenerife y los 12 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento será flojo de dirección variable en general, con predominio de la componente norte a primeras y últimas horas del día.
En Gran Canaria estará nuboso en general, con posibles precipitaciones, aisladas y ocasionales durante la madrugada e inicio de la mañana cuando, con baja probabilidad, podrían venir acompañadas de alguna tormenta.
A partir de la mañana los cielos tenderán a intervalos nubosos, más compactos en el interior y sur de la isla, donde, con baja probabilidad, podrían venir acompañados de alguna precipitación aislada y ocasional.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, predominarán los intervalos nubosos que, con baja probabilidad, podrían venir acompañados de precipitaciones aisladas y ocasionales durante las horas centrales, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas no experimentarán cambios, salvo en la vertiente sur y cumbres, donde se esperan ligeros ascensos en las mínimas y descensos en las máximas. Los termómetros oscilarán entre los 20 grados de máxima y los 17 de mínima en Las Palmas de Gran Canaria.
Respecto al viento, soplará flojo inicialmente de componente norte que tenderá a dirección variable.