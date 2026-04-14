El pulso de Trump a Irán amenaza el suministro global de petróleo y pone al mundo en alerta

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó ayer con “eliminar” las lanchas de la Armada de Irán que traten de sortear el bloqueo ordenado por Washington en el estrecho de Ormuz, asegurando que el ejército estadounidense usará los mismos métodos que en su campaña contra supuestas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico. “Si alguno de estos barcos se acerca siquiera a nuestro bloqueo, será eliminado de inmediato, utilizando el mismo método de eliminación que empleamos contra los narcotraficantes en sus embarcaciones en el mar. Es rápido y brutal”, aseguró en un mensaje en redes.
Aunque sostiene que la Armada iraní ha sido “completamente destruida”, 158 buques en total, Trump recalca que todavía queda un “reducido número” de “buques de ataque rápido”, que hasta ahora no eran considerados una amenaza. El magnate recalca que el método empleado contra las supuestas embarcaciones de los cárteles ha sido muy eficaz, insistiendo en que el “98%” del flujo de drogas que llegan a su país por mar ha sido detenido.
El bloqueo no solo ha sido concebido por Irán como “piratería”, sino que dificulta al máximo las conversaciones de paz interrumpidas el sábado y puede extender aún más el conflicto a China e India, ya que se pueden ver perjudicadas por el tapón a la salida del petróleo que le adquieren a Irán.
Ayer, Trump aseguró que ya hay “muchos barcos” acudiendo al país norteamericano “para abastecerse de petróleo” por el cierre perimetral del estrecho de Ormuz. Asimismo, el inquilino de la Casa Blanca mostró confianza en que Teherán querrá negociar porque “está en muy mala situación”. “Creo que están bastante desesperados”, aseveró antes de incidir en que “Irán no tendrá armas nucleares”. No obstante, enseguida añadió que le “da igual si vuelven o no. Si no vuelven, no me importa”, si bien mantiene que el alto el fuego se sostiene “bien”.
Más tarde, dijo que Irán quiere convertirse en una potencia nuclear “para poder exterminar el mundo” y subrayó que “eso no puede pasar”.
Por su parte, El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, vinculó ayer el fracaso de las negociaciones a un “exceso de celo” y con los “constantes cambios en las demandas” de Washington. “A pesar de los avances en muchas cuestiones, no fue posible el acuerdo” por las exigencias de EE.UU., afirmó Araqchi en conversación con su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, según una nota iraní.
Araqchi destacó, además, que Irán, “si bien desconfía profundamente de Trump, comenzó las negociaciones con responsabilidad y buena fe”. No obstante, Teherán ha dejado claro que no permitir´ña ningún bloqueo del estrecho y amenaza también con armas desconocidas hasta ahora.
Claro riesgo de extender más el conflicto: China e India, al acecho
Si fructifica el bloqueo del estrecho por parte de la marina de EE.UU., dos potencias que dependen en gran parte del petroleo iraní, como China e India, se verán muy perjudicadas, lo que podría extender el conflcto y agravar sus efectos. De hecho, el precio del petróleo subió ayer el 8% a escala global y el del gas, el 18%. Esto hizo que la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, asegurase que rechazan “toda disposición que limite el paso libre y seguro” por Ormuz. Según la UE, la guerra ya le ha costado 22.000 millones en petróleo.