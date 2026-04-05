La UE cambia las normas: el nuevo requisito obligatorio para las mascotas que viajan en avión o barco

La Unión Europea endurece los requisitos para viajar con perros y gatos a partir del próximo 22 de abril. Los propietarios deben tramitar un pasaporte europeo individual para sus mascotas antes de cualquier desplazamiento intracomunitario. Esta medida busca unificar el control sanitario y frenar el tráfico ilegal de animales en el territorio europeo.
Las mascotas ocupan un lugar fundamental en los hogares y muchos dueños aprovechan las vacaciones para viajar con sus animales de compañía. Ante este incremento de desplazamientos, Bruselas refuerza la vigilancia con una normativa que entra en vigor este mes. El objetivo principal es garantizar la seguridad y facilitar el rastreo de movimientos entre los países miembros.
A partir del 22 de abril, el pasaporte europeo individual será obligatorio. Este documento resulta imprescindible para desplazamientos sin fines comerciales dentro de la Unión Europea. El texto legal unifica los criterios y evita las disparidades entre las legislaciones nacionales de cada Estado.
Este pasaporte no funciona como un simple trámite administrativo. El documento integra el número de microchip y la identidad del propietario. También registra el historial de vacunación y los tratamientos veterinarios recibidos. Un veterinario colegiado debe validar toda la información contenida en el cuaderno.
Normativa para mascotas
La normativa nace del Reglamento (UE) 2016/429, actualizado en este año 2026. La Comisión Europea pretende cerrar vacíos legales que facilitan el tráfico ilegal de especies. Asimismo, el control sanitario cobra un protagonismo especial en esta actualización legislativa. Las autoridades podrán verificar con rapidez si el animal cumple los requisitos de salud. Este control reduce el riesgo de propagación de enfermedades zoonóticas.
En el caso de España, el impacto de la medida será moderado. La mayoría de los animales ya cuentan con este documento desde la colocación del microchip. Sin embargo, los viajeros deben cumplir plazos estrictos antes de salir de la isla. La vacuna contra la rabia debe administrarse al menos 21 días antes del trayecto.
El animal también requiere una desparasitación específica en las jornadas previas al vuelo o embarque. La normativa establece que el perro o gato debe tener al menos 12 semanas de vida. Finalmente, un profesional debe certificar que la mascota se encuentra en buen estado de salud general.