La visita del papa a Tenerife amenaza con colapsar la TF-5: recomiendan teletrabajo y suspender clases

La histórica visita del papa León XIV a Tenerife supondrá un “enorme desafío” logístico que obligará a reestructurar la movilidad de la Isla. Tras la última reunión de coordinación, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha instado a administraciones y empresas privadas a fomentar el teletrabajo, e incluso ha sugerido el uso de días de asuntos propios, y ha sugerido la suspensión de clases presenciales para reducir la carga de vehículos en las principales vías de penetración a la capital.
El evento, que contará con un enfoque migratorio en Las Raíces (El Rosario) y una misa multitudinaria en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, movilizará un despliegue de seguridad sin precedentes: 1.200 efectivos de la Policía Nacional se trasladarán desde la Península para reforzar a los 4.500 agentes ya presentes en el Archipiélago.
Cortes en la TF-5
Las autoridades han estudiado minuciosamente cada uno de los itinerarios previstos para identificar los momentos de mayor impacto en los usuarios. Los cortes afectarán especialmente a la TF-5, la entrada a Santa Cruz por la autopista del Norte y la carretera de La Esperanza.
Respecto a estas restricciones, Pestana advirtió que “habrá cortes, los usuarios van a tener que tener paciencia, y aunque los cortes van a intentarse reducir al máximo en cuanto a su tiempo de cierre, se van a producir para facilitar las caravanas de acceso de su santidad el Papa”.
Para mitigar el colapso, se está perfilando un carril exclusivo destinado únicamente a guaguas, ambulancias y vehículos de seguridad, garantizando el acceso a los hospitales.
Afectación al Aeropuerto Tenerife Norte
Debido a la previsible saturación de las vías, se aconseja a los viajeros que deban acudir al Aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna que lo hagan con una antelación muy superior a la habitual. Las autoridades estudian incluso la apertura anticipada de las instalaciones.
El plan de contingencia también contempla la neblina de junio en Los Rodeos. Si las condiciones meteorológicas impiden la operatividad, el aterrizaje se desviaría al Aeropuerto Tenerife Sur, lo que obligaría al Obispado a decidir sobre posibles modificaciones en la agenda.
Pernoctación y agenda técnica
Aunque la agenda definitiva se cerrará tras la supervisión del Vaticano a finales de mes, ya se conocen detalles logísticos clave. El Papa ya estará en Gran Canaria el jueves día 11, isla donde es “muy posible” que pase la noche. Su desplazamiento a Tenerife se produciría en la mañana del viernes día 12.
Para asegurar la capacidad de reacción sanitaria, se contempla el refuerzo de los helicópteros sanitarios. Asimismo, se trabaja en coordinar la logística de la Eucaristía —que estará presidida por la Virgen de Candelaria— con la celebración del Tenerife Music Fest, que coincide en fechas con este acontecimiento histórico.