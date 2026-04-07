Yandel visitará Gran Canaria con su revolucionario espectáculo sinfónico

El icono global del reggaetón, Yandel, vuelve a demostrar por qué es uno de los artistas más influyentes de la música latina con el lanzamiento de su espectáculo más ambicioso hasta la fecha: “Yandel Sinfónico”, una experiencia única que fusiona sus grandes hits con la majestuosidad de una orquesta sinfónica.
El concierto tendrá lugar el próximo 24 de julio de 2026 en el Auditorio del Parque San Juan, en Telde (Gran Canaria), dentro del prestigioso ciclo Legends Live, consolidándose como uno de los eventos musicales más destacados del verano en Canarias.
UNA PROPUESTA INNOVADORA QUE REDEFINE EL GÉNERO
A lo largo de su extensa y exitosa carrera, Yandel ha sido sinónimo de innovación. Desde sus inicios, ha sido clave en la expansión del reggaetón a nivel global, abriendo puertas al mercado anglosajón y llevando la música urbana latina a nuevas audiencias.
Ahora, vuelve a romper moldes convirtiéndose en uno de los primeros artistas del género en presentar un espectáculo sinfónico de gran formato. En “Yandel Sinfónico”, éxitos como “Yandel 150”, “Rakata”, “Encantadora” o “Ay Mi Dios” cobrarán una nueva vida gracias a elaborados arreglos de cuerda y viento, interpretados por decenas de músicos sobre el escenario.
El resultado es una fusión única entre la energía del reggaetón y la sofisticación de la música clásica, elevando sus canciones a una dimensión completamente nueva.
UN MOMENTO IMBATIBLE EN SU CARRERA
Con más de dos décadas liderando las listas de éxitos, Yandel atraviesa uno de los momentos más sólidos de su trayectoria. Lejos de conformarse, continúa explorando nuevas formas de conectar con su público, demostrando que su evolución artística no tiene límites.
“Yandel Sinfónico” no es solo un concierto, sino una declaración artística: una celebración del legado del reggaetón y su capacidad de transformación.
ENTRADAS Y VENTA
Las entradas estarán disponibles el próximo miércoles 8 a partir de las 12:00 horas en Canarias (13:00 en Península) a través de:
- entradas.com
- Ticketmaster
Este evento cuenta con el apoyo de:
Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria – La Isla de Mi Vida, Ayuntamiento de Telde, Islas Canarias Latitud de Vida, Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Fred Olsen, Binter, Cajasiete y Archipiélago Renting.