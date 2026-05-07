Abubukaka abre esta noche Mueca con el estreno de su comedia ‘Otto Stragman’

El 24º Festival Internacional de Arte en la Calle Mueca se inaugura este jueves con el estreno absoluto de la comedia Otto Stragman, de Abubukaka. El espectáculo, una pieza de teatro salvaje y sin concesiones, se representará a partir de las 21.00 horas en el Espacio Muelle Turismo de Tenerife. Se trata de uno de los platos fuertes de una programación que, hasta el domingo, 10 de mayo, llenará de humor, música, danza y cultura, en general, las calles y plazas de Puerto de la Cruz.
Como ya es tradición, Abubukaka abre el festival con una obra inédita. Otto Stragman es un espectáculo de sketches donde sus cuatro intérpretes saltan de personaje en personaje para desmontar la política, el postureo, las relaciones, el trabajo, la cultura… y cualquier cosa que se ponga a tiro. “Nada es sagrado y todo puede convertirse en un gag”, adelantan Amanhuy Calayanes, Diego Lupiañez, Víctor Hubara y Carlos Pedrós. La función, recomendada para mayores de 12 años, contará con lengua de signos, bucles magnéticos y accesibilidad física, dentro del compromiso del festival con la inclusión.
Las entradas a este espectáculo, que tienen un precio simbólico de dos euros, pueden adquirirse en el enlace web https://www.tomaticket.es/es-es/artista/mueca. Además de la de hoy, hay programadas otras dos funciones de Otto Stragman, mañana viernes y el sábado, a partir de las 19.00 horas.
Un jueves de puertas abiertas a la creatividad
Esta edición supone un paso adelante en la trayectoria del festival, con la programación más amplia de su historia, señalan desde el Mueca, tanto por volumen como por la ampliación de espacios y franjas horarias. Antes de la cita con Abubukaka, la jornada inaugural arrancará a las 17.00 horas en otros dos espacios.
La plaza de la Iglesia (Universo Creativo) brindará Urban Mueca, que reúne a más de una treintena de marcas de diseño, exhibición y creación artística, junto con talleres, cuentacuentos, espectáculos infantiles y actividades para toda la familia durante los cuatro días del festival.
El exterior del Museo Arqueológico alberga el Taller de Artes Plásticas Giro-Arte (Sinpromi), que instala cuatro grandes composiciones de rostros sobre las rejas del museo, representando rebeldía, asombro, amor y enfado. Una intervención de arte público accesible que invita a interactuar con expresiones libres.
Mueca celebra su vigesimocuarta edición consolidándose como un punto de encuentro entre la creación escénica contemporánea, el arte urbano y la participación e implicación ciudadana. Un total de 44 compañías -locales, nacionales e internacionales- desplegarán 105 funciones en 20 espacios urbanos abiertos hasta el domingo.
En esa vocación de abrir el festival a nuevas formas de vivir, mirar y compartir la experiencia cultural se enmarca Mueca PhotoWalk, una actividad participativa impulsada por la plataforma Cómplice Mueca y abierta a todos los públicos. Se trata de un paseo fotográfico colectivo que invita a aficionados a la fotografía, creadores de contenido y público en general a recorrer el festival en grupo para observar, fotografiar y compartir sus miradas sobre los espectáculos, los espacios y la vida urbana que genera Mueca.
La actividad, planteada como una experiencia de encuentro y creación visual, contempla dos modalidades: el PhotoWalk principal (recorrido diurno de una hora y media a dos horas) y, de forma complementaria, un PhotoWalk nocturno creativo (una hora), orientado a experimentar con luces, sombras y movimiento escénico.
La participación es gratuita, pero requiere inscripción previa por correo electrónico (comunicacion@festivalmueca.com), indicando nombre, teléfono y modalidad elegida. Las plazas son limitadas a 15 personas por actividad, asignadas por orden de llegada. Se puede participar con cualquier dispositivo de captura de imagen, desde un móvil hasta una cámara profesional.
La programación al completo del festival se puede consultar en el sitio web www.festivalmueca.com.