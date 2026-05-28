Accidente en Santa Cruz: dos heridos por el vuelco de un coche

Dos personas han resultado heridas leves este jueves en un accidente de tráfico en Santa Cruz de Tenerife en el que se han visto implicados dos vehículos, uno de los cuales terminó volcado tras la colisión.
El siniestro se produjo en la avenida Benito Pérez Armas, cuando, según los primeros datos disponibles, uno de los turismos bajaba por esta vía y se vio implicado en una colisión con otro vehículo. El impacto provocó el vuelco de uno de los coches, dejando una imagen especialmente aparatosa en la calzada.
Una niña fue evacuada de forma preventiva
A pesar de la espectacularidad del accidente, el balance inicial apunta a dos heridos de carácter leve. Además, una niña que viajaba en uno de los turismos fue evacuada de manera preventiva, aunque en principio no presentaba lesiones.
Hasta el lugar se desplazaron los recursos de emergencia correspondientes, Bomberos de Tenerife y el Servicio Canario de Urgencia, mientras que la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife se hizo cargo de instruir las diligencias y elaborar el atestado para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la colisión.
El accidente generó expectación entre los viandantes y conductores que circulaban por la zona, debido al estado en el que quedó uno de los vehículos tras el vuelco.