Acte convoca el VIII Premio Literario Amparo Walls Hernández de novela corta

Acte Canarias, la Asociación Cultural Canaria de Escritores, ha convocado el VIII Premio Literario Amparo Walls Hernández de novela corta. El certamen está dirigido a escritores y escritoras mayores de 18 años residentes en Canarias y consta de un único premio, consistente en la edición de 100 ejemplares en formato libro de la obra ganadora. De ellos, 50 serán entregados al autor o autora galardonado.
Los participantes deberán presentar una novela corta de temática libre, escrita en castellano, con una extensión comprendida entre 10.000 y 20.000 palabras. La obra deberá ser inédita, no haber sido presentada a otros certámenes cuyo fallo esté pendiente y su autor debe garantizar la absoluta originalidad de su autoría.
Las bases al completo se pueden consultar en el sitio web de la asociación, www.actecanarias.es. El plazo de entrega de obras finaliza el 30 de mayo (23.59 horas) y el fallo del jurado se anunciará el 20 de julio. Esas mismas fechas comparten otros dos certámenes de Acte Canarias, el V Premio Dulce Díaz Marrero de Poesía Joven y el III Premio de Poesía Social Balbina Rivero.