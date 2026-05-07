Alejandro Martín y José Juan Batista abordan la ironía y el humor en la obra de Tácito

Ironía y humor en Tácito. Reír con la historiografía romana. Así se titula la tercera charla de las XIII Clásicas Tertulias, el ciclo que organiza la sección canaria de la Sociedad Española de Estudios Clásicos (SEEC-Canarias), con la coordinación de Jorge García Hernández, Alejandro Martín Bolaños, Julieta Valentina Bertoldi y Víctor G. Hernández, y el patrocinio de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna.
SALA DE CRISTAL
La cita es mañana viernes, a partir de las 18.30 horas, en la Sala de Cristal del antiguo Convento de Santo Domingo y está protagonizada por los profesores Alejandro Martín Bolaños y José Juan Batista Rodríguez. “El humor, como el dolor, el amor y la muerte son ingredientes fundamentales de la literatura occidental desde Homero”, se detalla en un texto introductorio a la conferencia. “En la literatura latina hay varios autores -además de los cómicos- que lo ponen de relieve. Uno de ellos, en quien parece más escondido, es el Tácito de los Annales, obra que empieza con un hexámetro. En nuestra charla citamos, entre otros, los ejemplos de los biznietos comunes de Augusto y Livia, la impostura de Clemente, el asesinato de Junila, la boda homosexual de Nerón o el sueño de Cecilio Baso”, se añade en la sinopsis.
José Juan Batista Rodríguez es licenciado en Clásicas, Hispánicas y Derecho, y cuenta con un máster en Alemán como lengua extranjera. Definido por sí mismo como un “estudiante de vocación”, posee una dilatada y multidisciplinar trayectoria académica. Desde 1983 y hasta la actualidad ejerce como profesor de Griego en la Universidad de La Laguna. Su perfil destaca por haber sido profesor visitante en las universidades de Salónica (1987-1989), Ginebra (1990-1991) y Leipzig (1996-2012).
Alejandro Martín Bolaños es graduado en Estudios Clásicos y cuenta con un doble máster en Filología Clásica y en Formación del Profesorado. Su perfil académico se complementa con el título de experto universitario en Antiguo y Nuevo Testamento (2025) y el máster en Historia de la Iglesia (2026). En el ámbito profesional, compagina su labor como profesor de Latín y Griego en Educación Secundaria (desde 2023) con la docencia universitaria como becario de investigación y profesor sustituto en la Universidad de La Laguna.
La cuarta y última cita del ciclo, el 22 de mayo, se titula Desmontando la leyenda negra del emperador Calígula y corre a cargo de Óscar Hernández Abreu. Como novedad, se desarrollará en la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife (San Agustín, 23, La Laguna).