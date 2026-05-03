Bandas de Los Silos, Guía de Isora y Granadilla actúan en el Auditorio de Tenerife

El ciclo Primavera Musical reúne este domingo en el Auditorio de Tenerife a las bandas Nueva Unión (Los Silos), Isorana (Guía de Isora) y José Reyes Martín (Granadilla), que ofrecerán un concierto a partir de las 11.30 horas en la Sala de Cámara. La entrada es gratuita hasta completar el aforo.
La centenaria Agrupación Musical Nueva Unión será la primera en subirse al escenario para ofrecer tres temas de su repertorio, bajo la dirección de Juana María Bolaños Polegre. La Agrupación Musical Isorana, constituida en 1958, llega a su nueva cita de la mano de Ana Gloria Carvajal Rodríguez para ofrecer tres temas: I Will Survive; Can’t take my eyes off you y El bote.
El concierto concluirá con la actuación la Sociedad Cultural José Reyes Martín, una entidad que se constituyó hace más de 150 años. La ruta del Cid, de David Rivas, y Pacific dreams, de Jacob de Haan, son los dos temas que ofrecerá la formación.