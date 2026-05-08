CajaCanarias celebra la IX Muestra de Escuelas de Música y Danza de Tenerife

La Fundación CajaCanarias organiza este sábado y el siguiente, 9 y 16 de mayo, la IX Muestra de Escuelas de Música y Danza de Tenerife (EMYD’24), en la que más de 500 niños y niñas actuarán en el Espacio Cultural CajaCanarias de la capital tinerfeña representando a centros de enseñanza musical de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, alcanzando más de una decena de entidades participantes. Ambas sesiones las presenta Saray Rojas, pedagoga musical con sólida formación y una amplia trayectoria en la enseñanza y la creación artística, especialmente vinculada a la educación musical temprana.
La Fundación CajaCanarias pretende ofrecer al alumnado un nuevo espacio para su expresión artística, favoreciendo su participación activa a través de un concierto familiar en el que ellos y ellas son protagonistas. La muestra es además una jornada de convivencia, en la que alumnado y profesorado pueden compartir experiencias, acompañados del lenguaje común de la música y la danza en sus diferentes formas de expresión. Muestra de ello es que varias escuelas presentan actuaciones conjuntas.
Las dos citas, con entrada libre hasta completar el aforo, comienzan, en formato de doble sesión, a las 12.00 y a las 18.00 horas. La jornada matinal de hoy contará con las actuaciones de la Escuela Municipal de Música y Danza de Arona, la Escuela Municipal de Música y Danza Villa de La Orotava y, de forma conjunta, la Escuela Municipal de Música de Santa Cruz y la Escuela Municipal de Música de Güímar. En el horario vespertino tomarán parte la Escuela Municipal de Música de La Laguna, la Escuela de Música de Valle Gran Rey y la Escuela Comarcal de Música Daute-Isla Baja, también con un proyecto conjunto.
En la segunda jornada, la del sábado 16, participarán la Academia de Instrumentos Musicales CajaCanarias de La Palma, la Escuela Insular de Música de La Palma, el Patronato Insular de Música de El Hierro y la Escuela Municipal de Música de Granadilla de Abona (sesión matutina); así como la Escuela Municipal de Música de Puerto de la Cruz, la Escuela Municipal de Música de Tacoronte y la Escuela Municipal de Música y Danza de Adeje (sesión de tarde).
De la misma manera que en las anteriores ediciones, la Fundación CajaCanarias hará entrega a cada uno de los centros participantes de una dotación de material, en el marco de un acto de reconocimiento que se celebrará a final de curso.
Tal y como detallan desde la fundación, “es innegable la labor que durante años han venido realizando los diferentes centros de enseñanza musical no reglada de las Islas, que, acogiendo a generaciones de alumnos en sus aulas, por un lado han sabido dar respuesta a la creciente demanda de estudios musicales existente, además de ofrecer una amplia oferta de estilos y especialidades artísticas por los diversos municipios de Canarias”.