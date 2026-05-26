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Pillada a 110 kilómetros por hora en una calle limitada a 40 en Santa Cruz de Tenerife

La conductora investigada casi triplicaba el límite establecido en la vía
Pillada a 110 kilómetros por hora en una calle limitada a 40 en Santa Cruz. | Policía Local de SC
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El servicio de radar del equipo de Atestados de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife detectó una grave infracción de tráfico. Los agentes ‘cazaron’ a una conductora de 40 años que circulaba a 110 km/h por una vía urbana con velocidad limitada a 40.

El exceso de velocidad se produjo en la avenida Luis Celso García Guadalupe, ubicada en el barrio chicharrero de Añaza. Así, la conductora investigada casi triplicaba el límite establecido en la vía.

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Este hecho constituye un presunto delito contra la seguridad vial. La Policía Local ya ha comunicado todos los datos a las instancias judiciales pertinentes para la realización del juicio correspondiente.

La infracción se registró el pasado 13 de mayo, cuando el coche pasó por delante del cinemómetro de la Policía Local en torno a las 11.15 horas.

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