Coplas de Luis Carrasco y un poemario de Carmelo Rivero, en la Feria del Libro

La Feria del Libro de Santa Cruz de Tenerife acogió este domingo la presentación de dos volúmenes publicados por el Centro de la Cultura Popular Canaria (CCPC): el poemario Como miran los mares. Teoría del redoble de cortejos, del periodista y escritor Carmelo Rivero, consejero editorial de DIARIO DE AVISOS, que cuenta con ilustraciones de Juan Luis Calero, y 365 coplas. Año canario, de Luis Carrasco.
Durante el acto, que tuvo lugar en el Espacio Cultural Ángel Guimerá, en el parque García Sanabria, ambas publicaciones fueron dadas a conocer entre las novedades editoriales del año. La tercera edición de libro 365 coplas. Año canario, de Luis Carrasco, fue presentada por la hija del autor Blanca Carrasco. Carmen Delia Leal, miembro del Centro de la Cultura Popular Canaria, fue la persona encargada de moderar el acto.
Editados por el Cabildo de Tenerife y el Centro de la Cultura Popular Canaria, los dos libros de carácter poético sirvieron de pretexto para abordar tanto la tradición coplera canaria como la inclinación insular de la literatura en verso. Escrito hace 30 años, Como miran los mares. Teoría del redoble de cortejos es el primer poemario que publica el periodista tinerfeño.
Gran parte del libro fue escrito en 1995, durante un fructífero verano en el que también, entre otros textos, escribió una novela. Sin embargo, esos papeles se perdieron y cerca de 30 años más tarde reaparecieron. “Y Juan Luis Calero me ofreció ilustrar el libro con algunas obras de su producción plástica acordes con el tema”, explica Rivero, quien incorporó un poema actual, Belvedere, “que compuse hace un par de años y es sobre la situación actual en Europa”.
Durante la presentación también contó que empezó a escribir poesía a los siete años, de manera privada, y que su única aparición pública fue a punto de cumplir los 16 años, en 1973, cuando “participé en el premio de poesía más importante que había en Canarias, que era el Premio Julio Tovar, y quedé finalista con el honor de que quien lo ganó fue Félix Francisco Casanova”.
Blanca Carrasco resaltó la personalidad de su padre, Luis Carrasco, un médico erudito que fue consejal socialista en Santa Cruz de Tenerife y que, aunque nació en Barcelona, fue “un canario con gran arraigo toda su vida”.
La hija del autor, ya fallecido, recitó varias coplas de Carrasco y contó anécdotas de su trayectoria humana y profesional, entre las que recordó sus aficiones variopintas, como el deporte. En el prólogo, Antonio Martinón lo considera “un leonardo canario”, dada la variedad de su talento.