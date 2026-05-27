El plan para dejar la TF-5 “como un domingo” por la visita del papa León XIV: prohibición a camiones y más de 1.000 policías

El dispositivo de seguridad y movilidad diseñado ante la próxima visita del papa León XIV a Tenerife aspira a reducir de manera drástica el tráfico automovilístico en el área metropolitana, con el objetivo de acercar el volumen de circulación al de “un festivo” o “un domingo”.
Así lo ha manifestado el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, tras presidir la Junta de Seguridad celebrada en la Subdelegación del Gobierno para coordinar un operativo destinado a gestionar esta estancia institucional en el Archipiélago. A la reunión de coordinación ha asistido también el obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, junto a diferentes autoridades insulares y regionales.
Ante la complejidad de la gestión viaria en una jornada laborable, Pestana ha realizado un llamamiento explícito tanto al sector público como al privado del área metropolitana de la Isla para que fomenten de manera prioritaria la modalidad del teletrabajo el próximo 12 de junio.
Restricciones en la TF-5
Las principales afecciones a la movilidad se concentrarán en la autopista del Norte (TF-5) y en los nudos de conexión entre el aeropuerto, La Laguna y Santa Cruz de Tenerife, afectando de igual forma a los desplazamientos internos dentro de ambos municipios.
El plan logístico contempla cortes de tráfico intermitentes que coincidirán con los traslados del pontífice desde el recinto aeroportuario hacia La Laguna, posteriormente hacia la capital de la Isla, y finalmente durante el trayecto de regreso.
Pestana ha advertido de que estas interrupciones se producirán en una vía que se encuentra habitualmente “ya saturada“, por lo que la recuperación de la fluidez circulatoria normal podría demorarse de forma notable, tal y como sucede cuando se registra un accidente en dicha autopista.
Para mitigar este impacto, el traslado del sumo pontífice al centro de Las Raíces —que constituirá su primera parada oficial— se organizará de forma interna a través de los terrenos del propio aeropuerto, evitando así el cierre total de la carretera en ese tramo específico.
Por otra parte, las autoridades han avanzado que el transporte pesado y los vehículos de suministros se enfrentarán a “una prohibición bastante importante” para circular durante la jornada, cuyos detalles técnicos se desglosarán en los próximos días.
Cambios en el calendario de la ULL
Como consecuencia directa de las restricciones de acceso y la previsión de colapso en los accesos viarios, la Universidad de La Laguna (ULL) ha tomado la decisión institucional de desplazar un día el calendario de los exámenes que estaban programados para la jornada del 12 de junio. Con esta medida se pretende evitar que el alumnado sufra problemas de entrada a los diferentes centros universitarios del campus.
La Delegación del Gobierno en Canarias ya ha remitido una comunicación interna a los organismos periféricos del Estado y ha confirmado que en sus propias sedes de Tenerife y Las Palmas se priorizará de forma estricta la actividad laboral telemática.
Las autoridades recomiendan a la ciudadanía evitar cualquier desplazamiento innecesario y utilizar exclusivamente el transporte público.
Despliegue de seguridad con más de 1.000 policías
El operativo contará con un despliegue policial de grandes dimensiones tanto en Tenerife como en Gran Canaria. El Ministerio del Interior ya anunció la llegada de más de 1.000 agentes de la Policía Nacional procedentes de la península, a los que se sumarán los efectivos correspondientes de la Guardia Civil y las policías locales.
Los flecos técnicos de los cortes de tráfico y las restricciones definitivas se detallarán de manera pormenorizada a comienzos de la próxima semana en una rueda de prensa específica en cada provincia.
El obispo de Tenerife, Eloy Santiago, ha corroborado que la movilidad se mantiene como la principal preocupación de la organización. El prelado ha agradecido la “total disponibilidad y colaboración” de todas las administraciones y cuerpos de seguridad implicados para garantizar el éxito de este acontecimiento, recordando el carácter no solo religioso, sino profundamente histórico de la visita para el pueblo canario.