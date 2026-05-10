Diego Pun publica cuatro nuevos libros que buscan un lugar entre las aulas

El sello tinerfeño Diego Pun Ediciones trae cuatro nuevas publicaciones comprometidas con el arte y las palabras que nacen de autores canarios, unidos para crear estas obras, y acoge a nuevos escritores y artistas, como Lana Corujo, Javier Nóbrega y Cristina García Carballo. Se trata, también, de unas lecturas que buscan un lugar en las aulas para el próximo curso.
EL MUNDO QUE HABITAMOS
Estos cuatro libros abordan temas de interés para los jóvenes, acercándose a ellos con protagonistas de edades cercanas y con inquietudes habituales que comienzan a aparecer en esa etapa en la que empezamos a descubrir quiénes somos, a reflexionar sobre nuestras relaciones y qué queremos hacer en este mundo que habitamos.
Un pequeño árbol, diferente a las demás especies del bosque, aprende a aceptar su singularidad en El árbol blanco, escrito por Yolanda Díaz Jiménez e ilustrado por Saru Hernández. Es una historia donde la cooperación entre la naturaleza y los humanos es una barrera esencial contra aquellos que explotan el medio ambiente.
Días de clase, escrito por Cristina García Carballo e ilustrado por Javier Nóbrega, presenta a cuatro jóvenes que están descubriendo su lugar en el mundo, aprendiendo la responsabilidad que tienen con aquellos que les rodean y poniendo a prueba las convenciones con el pensamiento crítico.
Con el libro ¿Quién es Bruno?, escrito por Lola Suárez e ilustrado por Lana Corujo, los lectores acompañarán a Clara en un viaje en busca de la identidad propia mientras un misterio surge entre su grupo de amigos, ya que un chico misterioso llamado Bruno llega para poner sus emociones patas arriba.
TRADICIÓN
La tradición de la literatura oral, conservada a lo largo de tantas generaciones, queda registrada en Secretos de la montaña. Leyendas de montañas canarias, una colaboración entre Pepa Aurora, Cecilia Domínguez Luis y Ernesto Rodríguez Abad con las ilustraciones de Nareme Melián, permitiendo que el lector se adentre en la misteriosa naturaleza e historias del Archipiélago.
Para trabajar en el aula, se podrá acceder a una guía didáctica de cada obra con actividades complementarias, y así abordar con mayor profundidad las cuestiones que aparecerán en las lecturas, con el objetivo de desarrollar el gusto por las palabras y la comprensión lectora entre los niños y niñas.