Drogas, basura y cucarachas: el ‘horror’ en el que vivían dos menores en Santa Cruz de Tenerife

La Policía Nacional ha desmantelado un activo punto de venta de sustancias estupefacientes en el barrio de Los Gladiolos, en Santa Cruz de Tenerife, en una operación que ha revelado una realidad desoladora. Más allá de la actividad delictiva, los agentes hallaron en el interior de la vivienda a dos menores, de apenas 3 y 6 años, que convivían en condiciones de extrema insalubridad, rodeados de basura y plagas de insectos y roedores.
La investigación policial se puso en marcha tras detectarse un trasiego constante de personas en las inmediaciones de un domicilio del citado barrio capitalino. Según los indicios recabados, los compradores acudían a la vivienda con dinero en efectivo y abandonaban el lugar tras adquirir, presuntamente, dosis de cocaína. Una vez obtenidos los indicios necesarios y la correspondiente autorización judicial, los agentes procedieron a la entrada y registro del inmueble.
El trasiego de dinero y droga en el domicilio
Durante la intervención, los efectivos de la Policía Nacional detuvieron al principal investigado y a su pareja. En el registro se incautaron 250 gramos de cocaína, 73 gramos de sustancia de corte, 49 gramos de hachís y diversas cantidades de dinero en efectivo.
Tras pasar a disposición de la autoridad judicial competente, se ha decretado el ingreso en prisión para uno de los arrestados.
Niños entre basura y plagas de insectos
Sin embargo, el aspecto más impactante de la operación fue el estado en el que se encontraban las dos hijas de la pareja.
Los agentes comprobaron que la vivienda sufría una acumulación masiva de residuos y una plaga evidente de cucarachas y otros bichos.
Ante el riesgo inminente para la salud y la seguridad de las pequeñas, se dio aviso inmediato a la Fiscalía de Menores de Santa Cruz de Tenerife.
Las menores fueron rescatadas del domicilio y puestas bajo la protección y amparo de la Dirección General del Menor y la Familia del Gobierno de Canarias, que ya ha movilizado los recursos asistenciales necesarios para su cuidado.