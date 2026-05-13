El 24º Festival Mueca de Puerto de la Cruz premia a Circa y a La Pandilla

El 24º Festival de Arte en la Calle Mueca, que concluyó el domingo en Puerto de la Cruz, ha otorgado el Premio del Jurado a la compañía australiana Circa, que presentó su espectáculo Wolf, por su audacia, su calidad técnica y su capacidad para conectar con el público desde una mirada contemporánea.
Asimismo, el colectivo La Pandilla, de Puerto de la Cruz, ha sido distinguido con el Premio Especial Mueca, por su estrecha y valiosa vinculación con el festival, siendo parte activa de su crecimiento, identidad y espíritu comunitario a lo largo de todos estos años.
TE PUEDE INTERESAR